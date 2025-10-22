Меню
Восьмой сезон «Маши и Медведя» рвет топы YouTube: 34 миллиона просмотров, и 2 эпизода стали вирусными — вот какие

22 октября 2025 13:17
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

У них на двоих почти 23 миллиона, а это цифра внушительная.

Кто бы мог подумать, что «Маша и Медведь» доживёт до восьмого сезона и при этом останется главным мультсериалом планеты — но чудеса случаются чаще, чем кажется.

Новые серии выходят всего месяц, а просмотры уже бьют рекорды. И, как выяснилось, любимые эпизоды у зрителей вовсе не про варенье и шалости — а про китайские булочки и страшилки на ночь.

Баоцзы и Красная Шапочка

Маша узнаёт, что Панда никогда не слышал о Красной Шапочке — и устраивает настоящий спектакль. Роли распределяются мгновенно: красный чепчик на месте, злой волк готов, только вместо пирожков — китайские баоцзы.

В итоге получается восточная сказка с русской душой. Серия собрала более 11 миллионов просмотров и стала вирусным хитом — за её феерический хаос и тот самый Машин стиль, когда сказка превращается в аттракцион.

Байки-бабайки

Вторая по популярности серия в новом сезоне — «Байки-бабайки». Маша уверена, что умеет укладывать детей спать лучше всех. Но её сказка на ночь выходит такой, что уснуть не может даже лес. Почти 12 миллионов просмотров — и это не предел.

Пока новые эпизоды только набирают обороты: первую серию сезона посмотрели 8,1 миллиона человек, а свежую — «Грязное дело» — за пять дней глянули уже больше 3 миллионов. Кажется, Маша снова доказала: ей скучно жить спокойно, да и зрителям тоже.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каких странах не показывают «Машу и Медведя».

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
