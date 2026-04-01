Насколько хорошо вы помните «Полосатый рейс»? Тест со звездочкой из 7 вопросов

Фильм «Полосатый рейс» появился в прокате в июне 1961 года и по итогам года стал лидером по посещаемости — более 32 миллионов зрителей. Картина быстро превратилась в народное кино и по сей день пользуется популярностью у разных поколений.

Идея фильма связана с визитом короля Непала в Москву в 1959 году. В программу гостя вошло посещение цирка на Цветном бульваре. После официальных мероприятий король вместе с делегацией и Никитой Сергеевичем Хрущевым посмотрели номер дрессировщицы Маргариты Назаровой. Хрущев пришел в восторг, пригласил ее в правительственную ложу и выразил мнение, что о таких бесстрашных советских женщинах стоит снимать кино. На следующий год Ленфильм приступил к поиску сценариста и режиссера для картины о Назаровой. Так родилась легенда.