«Волшебный участок» выходит за рамки сериала: Okko готовит полный метр на 2026–2027 годы — вот что известно

По «Волшебному участку» готовят полный метр — и это как раз тот случай, когда новость не выглядит внезапной, а ощущается логичным продолжением.

О фильме осторожно говорили еще в начале 2024 года, сразу после успеха первого сезона. Тогда упоминание прозвучало вскользь — в имиджевом интервью, без дат и подробностей, скорее как намек: идея есть, направление понятно. Теперь ясно, что разговоры перешли в стадию реального производства.

Та же команда, тот же мир

Полный метр делают люди, которые отвечали за сериал. Режиссером остается Степан Гордеев, а значит, интонация и визуальный язык сохраняются. Это не попытка «пересобрать» историю под киноформат, а аккуратное расширение уже знакомой вселенной.

У фильма пока нет названия, сюжет держат в секрете. Премьера запланирована на сезон 2026/27, в прокатных графиках картина еще не значится — для такого этапа это нормально. Судя по всему, речь идет не о растянутом эпизоде, а о самостоятельной истории внутри мира «Волшебного участка».

Почему это важно

Для платформы это шаг к развитию собственной франшизы, для зрителей — редкий пример вдумчивого перехода от сериала к кино. Без спешки, без резкой смены курса и с уважением к тому, за что проект полюбили.

Похоже, «Волшебный участок» готовят к новой, более крупной форме — и делают это без лишнего шума, но с понятной уверенностью.

