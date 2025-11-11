Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге

«Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге

11 ноября 2025 13:17
Кадр из сериала «Волшебный участок»

Тут найдете точный график выхода всех сказочных мини-историй.

Наконец-то стартовал второй сезон сериала «Волшебный участок» — самой необычной полицейской истории российского стриминга. В этот раз герои перебираются из Москвы в Петербург, где сказочные персонажи продолжают жить по своим, далеко не человеческим законам. Первый эпизод фанаты уже оценили, но когда выйдут остальные?

Волшебный участок снова на дежурстве

Главный герой Лёха Попов, бывший полицейский, решивший начать жизнь с нуля ради племянницы, снова оказывается в гуще событий. На его участке — не мелкие правонарушители, а Баба Яга, Кощей и другие фольклорные знаменитости.

Во втором сезоне им противостоит новая волна хаоса: Кощей, переселившийся в тело Василисы, Ворон и загадочная гибель начальника ОБСП в Петербурге.

В помощь Лёхе — старая команда: Гном, Краснова, Лена, Заяц и Михалыч. К ним присоединяются новые герои — говорящий пёс Палыч (Антон Лапенко), волшебник Мерлин (Виктор Бычков) и даже Хозяйка медной горы.

Когда смотреть новые серии

Всего во второй сезон вошло восемь эпизодов. Они выходят каждую неделю по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko, а финал сезона зрители увидят 25 декабря.

№ серии

Дата выхода

Название

1

6 ноября 2025

вышла

2

13 ноября 2025

Серия 2

3

20 ноября 2025

Серия 3

4

27 ноября 2025

Серия 4

5

4 декабря 2025

Серия 5

6

11 декабря 2025

Серия 6

7

18 декабря 2025

Серия 7

8

25 декабря 2025

Серия 8

Что нового в продолжении

Режиссёром снова выступил Степан Гордеев («Чернобыль: Зона отчуждения», «Перевал Дятлова»), а сценаристом остался Александр Носков («Гости из прошлого»).

Создатели обещают больше тьмы, магии и черного юмора. Петербург в «Волшебном участке-2» стал новым волшебным центром страны — городом, где живут гномы, русалки и древние духи, но порядок всё равно поддерживает обычный человек.

Ранее портал «Киноафиша» писал, про кого будет еще один фильм во франшизе «Последний богатырь». А вот советская Баба-Яга одним видом пугала детей.

Фото: Кадр из сериала «Волшебный участок»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сеструха» возвращается: расписание выхода 3 сезона и все, что о нем известно (спойлер финал — 19 ноября) «Сеструха» возвращается: расписание выхода 3 сезона и все, что о нем известно (спойлер финал — 19 ноября) Читать дальше 11 ноября 2025
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры «Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры Читать дальше 11 ноября 2025
Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени Читать дальше 11 ноября 2025
От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны» От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны» Читать дальше 11 ноября 2025
Декабрь на НТВ будет с огоньком: выходит новый криминальный хит, а также продолжения сериалов-легенд Декабрь на НТВ будет с огоньком: выходит новый криминальный хит, а также продолжения сериалов-легенд Читать дальше 11 ноября 2025
«Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки» «Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки» Читать дальше 11 ноября 2025
Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Читать дальше 11 ноября 2025
Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное Читать дальше 11 ноября 2025
«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом «Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше