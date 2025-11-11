«Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге

Наконец-то стартовал второй сезон сериала «Волшебный участок» — самой необычной полицейской истории российского стриминга. В этот раз герои перебираются из Москвы в Петербург, где сказочные персонажи продолжают жить по своим, далеко не человеческим законам. Первый эпизод фанаты уже оценили, но когда выйдут остальные?

Волшебный участок снова на дежурстве

Главный герой Лёха Попов, бывший полицейский, решивший начать жизнь с нуля ради племянницы, снова оказывается в гуще событий. На его участке — не мелкие правонарушители, а Баба Яга, Кощей и другие фольклорные знаменитости.

Во втором сезоне им противостоит новая волна хаоса: Кощей, переселившийся в тело Василисы, Ворон и загадочная гибель начальника ОБСП в Петербурге.

В помощь Лёхе — старая команда: Гном, Краснова, Лена, Заяц и Михалыч. К ним присоединяются новые герои — говорящий пёс Палыч (Антон Лапенко), волшебник Мерлин (Виктор Бычков) и даже Хозяйка медной горы.

Когда смотреть новые серии

Всего во второй сезон вошло восемь эпизодов. Они выходят каждую неделю по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko, а финал сезона зрители увидят 25 декабря.

№ серии Дата выхода Название 1 6 ноября 2025 вышла 2 13 ноября 2025 Серия 2 3 20 ноября 2025 Серия 3 4 27 ноября 2025 Серия 4 5 4 декабря 2025 Серия 5 6 11 декабря 2025 Серия 6 7 18 декабря 2025 Серия 7 8 25 декабря 2025 Серия 8

Что нового в продолжении

Режиссёром снова выступил Степан Гордеев («Чернобыль: Зона отчуждения», «Перевал Дятлова»), а сценаристом остался Александр Носков («Гости из прошлого»).

Создатели обещают больше тьмы, магии и черного юмора. Петербург в «Волшебном участке-2» стал новым волшебным центром страны — городом, где живут гномы, русалки и древние духи, но порядок всё равно поддерживает обычный человек.

