Волки, ленивцы, лисы и зайцы — кажется в «Зверополисе» есть все: но кто из животных никогда не появится во вселенной мультика и почему

17 ноября 2025 19:06
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

У создателей проекта четкие правила на этот счет.

«Зверополис» оказался редким случаем единодушного признания публики. Этот мультфильм одинаково полюбили и юные зрители, и их родители. Каждая аудитория нашла в нем свои важные темы и мудрые мысли.

Мир города населен самыми разными животными. Однако внимательные зрители заметили, что нескольких видов зверей в нем все-таки не хватает.

Собаки и кошки

В мире «Зверополиса» вы не встретите обычных собак или кошек. Вместо них город населяют их дикие родственники — волки и другие представители фауны.

Такой выбор создатели объяснили особой концепцией вселенной. Это мир, где никогда не существовало людей, а значит, не могло быть и домашних животных. Поэтому в Зверополисе живут только те виды, которые прошли естественный эволюционный путь без человеческого вмешательства.

Обезьяны

Создатели сознательно исключили обезьян из этого мира. Причина проста — если бы их поставили на две ноги, как остальных персонажей, они стали бы выглядеть слишком похоже на людей. Это нарушило бы целостность вселенной, где все жители — животные, а человечество никогда не существовало.

Птицы и насекомые

Кроме того, мир Зверополиса ограничен млекопитающими. Такой выбор помог ярче раскрыть центральную тему — сложные отношения между хищниками и их добычей. Птицы, насекомые и рептилии остались за кадром, поскольку их включение могло бы размыть основную идею.

Однако в грядущем сиквеле это правило собираются пересмотреть, по крайней мере в части рептилий. Уже анонсировано появление персонажа по имени Гэри Де’Змей. Его присутствие обещает внести заметные изменения в привычную жизнь обитателей города.

Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

Ранее портал «Киноафиша» писал про прототипы героев «Зверополиса».

Фото: Кадры из мультфильма «Зверополис 2» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
