Волан-де-Морт был гениален, но так и не понял, что Гарри — крестраж: объясняем, почему так произошло

Воландеморт в «Гарри Поттере» строил своё бессмертие холодно и расчетливо, как бухгалтер, который никогда не ошибается в цифрах. Но в его системе была брешь, о которой он не подозревал: кусочек собственной души прятался в мальчике со шрамом — и Тёмный лорд этого не заметил. История, в которой роковое незнание оказалось сильнее любых заклинаний.

Как случай превратил младенца в сосуд души

Попытка убить Гарри отразилась от защиты Лили и разорвала душу Воландеморта на части. Один осколок, ослепший и потерявший ориентацию, просто метнулся к ближайшему живому существу — младенцу в кроватке. Никакого обряда, никакой подготовки, чистая случайность. Именно поэтому Гарри стал крестражем неофициальным, «дефектным» — тем, кого не предусматривал даже создатель.

Почему Воландеморт ничего не почувствовал

К моменту падения Воландеморт так измотал свою душу, что перестал ощущать её вообще. Постоянное деление превратило его в мага, который давно утратил чувствительность к собственным фрагментам — ни тревоги, ни импульса, ни сигнала о близости крестража.

Он не чувствовал даже разрушение некоторых из них, что уж говорить о появлении нового. К тому же связь с Гарри он объяснял куда более «логичным» образом: отражённым заклятием, кровью, ритуалом воскрешения — чем угодно, только не собственным просчётом.

Кто первым понял правду

Этот секрет разгадал лишь один человек — Дамблдор. Он видел, как странно ведёт себя магия вокруг Гарри: вспышки чужих эмоций, способность говорить на змеином языке, редкие видения. Он сложил пазл, но хранил молчание, потому что для победы Гарри нужно было дойти до финала, не зная заранее цену собственному предназначению. «Иногда знание — не сила, а груз», — сказал бы он, если бы можно было сказать прямо.

Почему это незнание оказалось смертельным для самого Тёмного лорда

Воландеморт проиграл не в дуэли и не в стратегическом плане — он пал от собственной гордыни. Не зная, что Гарри — сосуд его души, он сам уничтожил крестраж в Лесу, уверенный в своей неуязвимости. Ирония в том, что маг, который пытался рассчитать всё, проиграл из-за единственного пропущенного пункта.

Так Воландеморт стал жертвой не чужой хитрости, а собственной слепоты — и это, пожалуй, самая болезненная магия в его истории.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.