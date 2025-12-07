Меню
Киноафиша Статьи Во втором сезоне «Фриерен» ставки будут в разы выше: рассказываем, что известно о сюжете и дате выхода — уже скоро

7 декабря 2025 11:50
Кадр из сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

Это аниме считается одним из лучших в 2025 году.

Новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен» вышел коротким, но хлёстким: он сразу обозначил новый тон истории — холоднее, масштабнее и куда личнее. Теперь путешествие перестаёт быть неторопливой прогулкой по миру и превращается в медленное приближение к тому, от чего Фрирен всю жизнь уходила.

Путь на Север становится испытанием

Трейлер открывается сценами, которые ясно дают понять: экзамен магов был лишь прологом. Фрирен, Ферн и Старк покидают «тёплый» юг и уходят в суровые северные земли, где снег съедает горизонт, а тишина будто проверяет каждого на прочность.

Заснеженные скалы, разрушенные святилища, таинственный Монумент Богини — всё это аккуратно подводит к будущей арке, самой острой и самой честной. Чем ближе путь к месту упокоения Химмеля, тем заметнее, как прошлое постепенно пробивается в настоящее. Один из кадров — Химмель, стоящий на краю обрыва, словно тень, которую невозможно обойти.

Новые демоны — и новый масштаб

Демоны во втором сезоне выглядят иначе: собранные, холодные, почти аристократы войны. Это уже не чудовища из первых серий, а организованная сила, у которой есть память и свои причины бояться Фрирен.

Экшен стал резче: камера двигается шире, магия вспыхивает ярче, движения Старка выглядят более уверенными. Madhouse явно поднимает ставки, но не меняет сердце истории — всё по-прежнему держится не на битвах, а на паузах между ними.

Главное — эмоции, а не зрелище

Даже среди вспышек заклинаний и снежных бурь трейлер остаётся тихим. В нём есть короткие сцены у костра, мягкие краски и то самое ощущение дороги, где важнее разговоры у огня, чем победа над очередным демоном.

И над всем этим скрытый мотив: «Прошлое не отпускает, но его можно пережить». Этой фразой, кажется, говорит каждый кадр.

Премьера уже близко

В Японии второй сезон стартует 16 января 2026 года, и обратный отсчёт официально начался. Судя по настроению трейлера, «Фрирен» становится не просто фэнтези о путешествии, а историей о том, как учатся горевать, беречь и идти дальше.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
