Киноафиша Статьи Во всей франшизе «Пятница 13-е» есть только один идеальный хоррор: и это не первый фильм

Во всей франшизе «Пятница 13-е» есть только один идеальный хоррор: и это не первый фильм

27 октября 2025 09:54
Кадр из фильма «Пятница 13-е – Часть 6: Джейсон жив!»

Фанаты Джейсона Вурхиза определились с мнениями.

Выпущенная в 1980 году в попытке повторить успех «Хэллоуина», «Пятница 13-е» положила начало буму слэшеров. Сюжет с локацией в летнем лагере и цепочкой жестоких убийств подростков помогли установить стандарт для бесчисленных проектов-подражателей.

По мере развития серия переживала как взлёты, так и падения. Джейсон Вурхиз стал звездой и облачился в хоккейную маску. Но лишь одна часть из всей франшизы оказалась идеальной — и это был не первый фильм.

Сюжет фильма «Пятница 13-е – Часть 6: Джейсон жив!»

Томми Джарвис — тот самый парень, который умудрился дважды выжить в схватках с Джейсоном Вурхизом. Мало того, он же и отправил маньяка на тот свет — снова-таки, целых два раза. Но даже спустя годы его не оставляет тревога — Томми упрямо не верит, что Джейсон мёртв окончательно.

В итоге он решает лично удостовериться и отправляется на кладбище, чтобы раскопать могилу. Каким же был его шок, когда перед ним появился живой и невредимый Джейсон.

Кадр из фильма «Пятница 13-е – Часть 6: Джейсон жив!»

Детали фильма «Пятница 13-е – Часть 6: Джейсон жив!»

Когда кинофраншиза ужасов дотягивает до шестой части, обычно пора закругляться. Однако именно в хорроре «Пятница 13-е – Часть 6: Джейсон жив!» серия лент наконец обрела свою выигрышную формулу.

«В картину ввели сверхъестественные элементы, которые полностью изменили тон франшизы к лучшему», — пишут фанаты.

Джейсон был воскрешен в качестве неживого монстра, что объяснило, как он может обладать сверхчеловеческой силой и быть повсюду одновременно. С рейтингом 56% на Rotten Tomatoes, «Пятница 13-е – Часть 6: Джейсон жив!» является сиквелом с самыми высокими оценками во всей серии.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каком порядке смотреть фильмы «Пятница 13-е».

Фото: Кадры из фильма «Пятница 13-е – Часть 6: Джейсон жив!» (1986)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
