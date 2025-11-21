Во всем виноват Гагарин: из-за известного космонавта Гайдаю пришлось менять сцену в «Иване Васильевиче»

Цензоры вообще настаивали на том, чтобы ее вырезать.

Леонид Гайдай создал настоящую классику советской комедии. Его фильмы обожала вся страна, но даже ему приходилось сталкиваться с цензурой. Создателю приходилось вырезать сцены и менять фразы, хотя картины от этого не теряли своего остроумия.

Некоторые правки того времени сейчас выглядят особенно странно. Яркий пример — история, произошедшая в 1973 году при приемке ставшего культовым фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Эпизод с Якиным

В одной из сцен Зина, уйдя от мужа, садится в машину к Якину и отдает водителю команду. Зрители слышат лишь слово «Трогай!», которое произносит Наталья Селезнева.

Но изначально у актрисы была другая фраза. Цензура потребовала заменить всего одно слово.

Связь с Гагариным

Изначально Зина должна была сказать: «Поехали!» — и по губам актрисы это хорошо заметно. Кадр не стали переснимать

А вот фразу пришлось заменить. Знаменитое гагаринское «Поехали!» считалось в СССР почти священным символом. Использовать его в комедийном контексте сочли неуместным.

Цензоры требовали полностью вырезать сцену, ведь она была совсем короткой. Но Гайдай дорожил каждым кадром. Он нашел компромисс: переозвучил реплику на нейтральное «Трогай!». Художественный совет согласился с таким вариантом, и сцена осталась в фильме.

