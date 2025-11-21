Меню
Киноафиша Статьи Во всем виноват Гагарин: из-за известного космонавта Гайдаю пришлось менять сцену в «Иване Васильевиче»

Во всем виноват Гагарин: из-за известного космонавта Гайдаю пришлось менять сцену в «Иване Васильевиче»

21 ноября 2025 20:33
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Цензоры вообще настаивали на том, чтобы ее вырезать.

Леонид Гайдай создал настоящую классику советской комедии. Его фильмы обожала вся страна, но даже ему приходилось сталкиваться с цензурой. Создателю приходилось вырезать сцены и менять фразы, хотя картины от этого не теряли своего остроумия.

Некоторые правки того времени сейчас выглядят особенно странно. Яркий пример — история, произошедшая в 1973 году при приемке ставшего культовым фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Эпизод с Якиным

В одной из сцен Зина, уйдя от мужа, садится в машину к Якину и отдает водителю команду. Зрители слышат лишь слово «Трогай!», которое произносит Наталья Селезнева.

Но изначально у актрисы была другая фраза. Цензура потребовала заменить всего одно слово.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Связь с Гагариным

Изначально Зина должна была сказать: «Поехали!» — и по губам актрисы это хорошо заметно. Кадр не стали переснимать

А вот фразу пришлось заменить. Знаменитое гагаринское «Поехали!» считалось в СССР почти священным символом. Использовать его в комедийном контексте сочли неуместным.

Цензоры требовали полностью вырезать сцену, ведь она была совсем короткой. Но Гайдай дорожил каждым кадром. Он нашел компромисс: переозвучил реплику на нейтральное «Трогай!». Художественный совет согласился с таким вариантом, и сцена осталась в фильме.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Бриллиантовой руке» связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
