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Во всем круче «Слова пацана»: этот новый сериал НТВ про банды 90-х снят по жутким реальным событиям

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Чужой огород»

Главная роль у Павла Прилучного.

Эстетика «Слова пацана» похоже, не собирается уходить из российского кино. Истории о дворах, бандах и лихих 90-х продолжают появляться на экранах, но теперь создатели переносят привычную криминальную атмосферу из Казани в другой город.

Новый сериал «Чужой огород» с Павлом Прилучным расскажет о банде, действующей в Тольятти. Здесь снова будут разборки, уличные правила и герои, которым приходится выживать в непростое время.

Сюжет

Криминальная история опирается на реальные события, происходившие в Тольятти в середине 90-х. В городе начинается жестокая борьба за влияние на автомобильный завод, а преступные группировки пытаются установить над ним полный контроль.

Противостоять им решает майор Дмитрий Огородников, не желающий мириться с беззаконием. Его напарником становится молодой оперативник Эдик, который по-прежнему рассчитывает, что работать по закону действительно имеет смысл.

Кадр из сериала «Чужой огород»

Детали

Работа над «Чужим огородом» уже закончена. В проекте сыграли Павел Прилучный и Сергей Городничий, также важные образы достались Даниилу Воробьёву и Валерии Астаповой.

Прилучный сыграл реального тольяттинского оперативника Дмитрия Огородникова, который в 1990-е противостоял местной преступности и погиб от рук бандитов в возрасте 36 лет. История Огородникова вызвала большой интерес в Тольятти: местные жители приходили на съёмки, делились воспоминаниями, а на площадке побывали его вдова и дочь.

Неудивительно, что сейчас с сериалом связано столько ожиданий. Тем более, как уверяют авторы, он будет выгодно отличаться от большого количества бандитских историй на нынешних экранах в духе «Слова пацана».

«"Чужой огород" не собирается романтизировать преступный мир и сложное время девяностых. В центре истории — положительной герой, который противостоит происходящему», — рассказал постановщик Артём Аксёненко.

Премьера «Чужого огорода» запланирована на 2027 год. Сериал выйдет на ИВИ и НТВ.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Чужой огород»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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