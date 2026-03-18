Во вселенной «Чужого» до сих пор не показали планету, с которой прибыли ксеноморфы: и это главное упущение франшизы

Вселенная «Чужого» полна тайн, но одна из самых интригующих — родной мир ксеноморфов. В фильмах мы его так и не увидели, зато отдельные намёки встречаются в комиксах и играх. Информации немного, но она позволяет представить планету, где сама жизнь выглядит как постоянная борьба за выживание.

Мир ульев и бесконечной экспансии

Ксеноморф Прайм, который фанаты называют Миром ульев, считается родиной ксеноморфов. По описаниям, планета сопоставима с Землей по размеру и состоит из нескольких континентов и океана.

Главная особенность — гигантские ульи, распространяющиеся по поверхности. Они не полностью захватили планету, но постепенно меняют ландшафт. Это словно живой организм, который растет и подчиняет себе всё вокруг.

Планета, созданная для охоты

В игре Aliens vs. Predator на этот мир прибывают Хищники ради «великой охоты», а корпорация Weyland-Yutani даже вывозит отсюда образцы существ. Это уже говорит о том, насколько опасна местная экосистема.

Помимо ксеноморфов, здесь обитают и другие смертоносные виды, а правит ульями Королева-мать — существо, которое называют одним из сильнейших в галактике. Климат тоже не радует: вулканы, ураганные ветры и крайне агрессивная атмосфера.

След Космических Жокеев

Согласно расширенной мифологии, именно Космические Жокеи терраформировали планету, превратив её в биологический арсенал для собственных войн. Предполагается, что их технологии — единственные, способные безопасно входить в местную атмосферу.

Пока Ксеноморф Прайм остаётся больше легендой, чем подтверждённым каноном, передает дзен-канал ShadowTavern. Но если когда-нибудь этот мир появится на экране, он может серьёзно расширить мифологию «Чужого» и показать, откуда на самом деле пришёл самый страшный хищник научной фантастики.

