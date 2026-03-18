Во вселенной «Чужого» до сих пор не показали планету, с которой прибыли ксеноморфы: и это главное упущение франшизы

18 марта 2026 12:19
Любому фанату интересно, как выглядит родина монстров.

Вселенная «Чужого» полна тайн, но одна из самых интригующих — родной мир ксеноморфов. В фильмах мы его так и не увидели, зато отдельные намёки встречаются в комиксах и играх. Информации немного, но она позволяет представить планету, где сама жизнь выглядит как постоянная борьба за выживание.

Мир ульев и бесконечной экспансии

Ксеноморф Прайм, который фанаты называют Миром ульев, считается родиной ксеноморфов. По описаниям, планета сопоставима с Землей по размеру и состоит из нескольких континентов и океана.

Главная особенность — гигантские ульи, распространяющиеся по поверхности. Они не полностью захватили планету, но постепенно меняют ландшафт. Это словно живой организм, который растет и подчиняет себе всё вокруг.

Планета, созданная для охоты

В игре Aliens vs. Predator на этот мир прибывают Хищники ради «великой охоты», а корпорация Weyland-Yutani даже вывозит отсюда образцы существ. Это уже говорит о том, насколько опасна местная экосистема.

Помимо ксеноморфов, здесь обитают и другие смертоносные виды, а правит ульями Королева-мать — существо, которое называют одним из сильнейших в галактике. Климат тоже не радует: вулканы, ураганные ветры и крайне агрессивная атмосфера.

След Космических Жокеев

Согласно расширенной мифологии, именно Космические Жокеи терраформировали планету, превратив её в биологический арсенал для собственных войн. Предполагается, что их технологии — единственные, способные безопасно входить в местную атмосферу.

Пока Ксеноморф Прайм остаётся больше легендой, чем подтверждённым каноном, передает дзен-канал ShadowTavern. Но если когда-нибудь этот мир появится на экране, он может серьёзно расширить мифологию «Чужого» и показать, откуда на самом деле пришёл самый страшный хищник научной фантастики.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Анастасия Луковникова
«Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал «Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал Читать дальше 17 марта 2026
А вас и там, и тут показывают: 5 актеров, которые перекочевали из фильмов о Гарри Поттере в известную сагу «Игра престолов» А вас и там, и тут показывают: 5 актеров, которые перекочевали из фильмов о Гарри Поттере в известную сагу «Игра престолов» Читать дальше 16 марта 2026
Эти три фильма про Хищника зрители пересматривают чаще всего: Collider составил рейтинг, с которым невозможно спорить Эти три фильма про Хищника зрители пересматривают чаще всего: Collider составил рейтинг, с которым невозможно спорить Читать дальше 19 марта 2026
Меньшиков раскритиковал «Битву за битвой», зато выделил другого победителя премии «Оскар»: вот что советует посмотреть всем Меньшиков раскритиковал «Битву за битвой», зато выделил другого победителя премии «Оскар»: вот что советует посмотреть всем Читать дальше 19 марта 2026
Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров Читать дальше 19 марта 2026
«Грузовички» вместо «Дьявол носит Prada 2»: почему майские новинки Голливуда сняли с проката в кинотеатрах России «Грузовички» вместо «Дьявол носит Prada 2»: почему майские новинки Голливуда сняли с проката в кинотеатрах России Читать дальше 19 марта 2026
Получится шедевр в духе «Настоящего детектива» или «Ганнибалла»: 2 культовых аниме, которые заслуживают экранизации в Голливуде Получится шедевр в духе «Настоящего детектива» или «Ганнибалла»: 2 культовых аниме, которые заслуживают экранизации в Голливуде Читать дальше 19 марта 2026
Истина где-то рядом? Почему Малдер не спит в «Секретных материалах» и постоянно пересматривает один и тот же фильм Истина где-то рядом? Почему Малдер не спит в «Секретных материалах» и постоянно пересматривает один и тот же фильм Читать дальше 19 марта 2026
Самым лучшим сезоном «Сверхъестественного» был вовсе не первый и даже не пятый: история стала крутой намного раньше Самым лучшим сезоном «Сверхъестественного» был вовсе не первый и даже не пятый: история стала крутой намного раньше Читать дальше 19 марта 2026
