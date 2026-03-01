Меню
Во всех фильмах Гайдая — Шурик не тот же самый? В Сети выяснили, что общего у героя советских хитов и сказочного Ивана-царевича

1 марта 2026 19:06
Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Этих персонажей роднит их значение в сюжете.

Если человек впервые в жизни сядет смотреть все фильмы Леонида Гайдая про Шурика подряд, у него сложится чёткое впечатление, что перед ним разворачивается биография одного человека, которому просто невероятно везло на приключения. Сперва он студентом на стройке хулиганов ловил, потом в этнографическую экспедицию отправился, а под конец и вовсе машину времени изобрёл.

Только вот незадача: на самом деле Шурик в каждом фильме — отдельный человек. Достаточно вспомнить, что в «Кавказской пленнице» герой абсолютно не узнаёт Труса, Балбеса и Бывалого, хотя по идее должен был бы. Но это просто другой Шурик. И в этом смысле герой куда ближе к персонажам народных сказок.

Традиции сказок

Корни этого явления уходят куда-то в народные предания. Иван-царевич в одной сказке воюет с Кощеем, в другой — собирает молодильные яблоки в тридевятом царстве, а в третьей и вовсе валяет дурака.

Никто не требует от него одинакового поведения, потому что он не столько человек, сколько образ — сквозной, вечно молодой, вечно влипающий в истории и выходящий сухим из воды.

Шурик у Гайдая стоит в том же ряду. Ему не нужно помнить, что было в предыдущих сериях, — для него их не существует. В «Операции "Ы"» перед нами простой студент-технарь, которого судьба неловко свела с уголовниками. В «Кавказской пленнице» это уже увлечённый фольклорист, ищущий старинные обряды и нечаянно нашедший невесту.

А в «Иване Васильевиче» он превращается в гения-изобретателя, который даже не заметил, как разломал пространство и время.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Наследие Чаплина

Гайдай, как известно, был фанатом немой комедии, где герои не обременялись сложной биографией. Чарли Чаплин переходил из фильма в фильм в образе Бродяги, Бастер Китон вечно попадал в передряги — и никого не смущало, что они каждый раз начинали с нуля. Это была чистая маска, удобная форма для комедийных ситуаций.

Шурик — оттуда же. Он узнаваем: вечно немного не в своей тарелке, но в итоге выходит победителем. Идеальный герой своего времени, которого в шестидесятые можно было встретить в любом НИИ или библиотеке.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Шурик — это не столько человек, сколько символ. Своего рода советский Иванушка, который в каждой новой сказке получает новое испытание, пишет Дзен-канал «Эх, прокачу!».

Фото: Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Светлана Левкина
