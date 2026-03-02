Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Во все тяжкие» по-русски: эту комедию с нотками драмы не пропущу — на Васильева интересно будет посмотреть

«Во все тяжкие» по-русски: эту комедию с нотками драмы не пропущу — на Васильева интересно будет посмотреть

2 марта 2026 09:54
Кадр из сериала «Невский»

В 2026 году ожидается много интересных сериалов.

Грядущий год богат на киноновинки, в том числе выйдет новый сериал с Антоном Васильевым «Нефть». Стоит отметить, что последние годы актера ассоциируют с его героем из сериала «Невский» Павлом Семеновым. Однако сам актер играет не только принципиальных оперативников.

О чем сериал «Нефть»

Это комедия с элементами драмы о водопроводчике Семене из нищего поселка Шевелево под Нижневартовском: после землетрясения из его колодца начинает бить нефть, и вместо того чтобы сообщить об открытии властям он налаживает подпольную добычу, надеясь разбогатеть и вернуть жену, объединяясь для этого с местным «фриком».

Почему стоит посмотреть

Сюжет можно немного сравнить с известным зарубежным проектов, ведь герой по-своему, но пускается «во все тяжкие». Вас будет ждать занимательная притча о легких деньгах, окрашенная темой социального неравенства. Антон Васильев в этот раз сыграет не «супермена», а реального, уставшего человека, который готовый на все ради семьи, поэтому очень интересно посмотреть на героя в новом для него образе. К тому же в проекте собран сильный актерский состав, в том числе можно будет увидеть Ивана Охлобыстина.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского» Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского» Читать дальше 27 февраля 2026
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом Читать дальше 3 марта 2026
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели Читать дальше 2 марта 2026
Интереснее «Тайн следствия» и «Спасской»: этот детектив смотрела не отрываясь — жаль нет 3-го сезона Интереснее «Тайн следствия» и «Спасской»: этот детектив смотрела не отрываясь — жаль нет 3-го сезона Читать дальше 2 марта 2026
Все сходят с ума по Брагину, а я люблю детектив про другого следователя: да и история любви там покруче будет Все сходят с ума по Брагину, а я люблю детектив про другого следователя: да и история любви там покруче будет Читать дальше 2 марта 2026
Эту новинку с Паламарчуком на НТВ ждут все фанаты качественных детективов: и речь не о «Невском» Эту новинку с Паламарчуком на НТВ ждут все фанаты качественных детективов: и речь не о «Невском» Читать дальше 2 марта 2026
В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» Читать дальше 2 марта 2026
Это вам не Ларин из «Улиц разбитых фонарей»: детектив НТВ, который вы могли упустить — зацепил рейтинг 7.6, и не зря Это вам не Ларин из «Улиц разбитых фонарей»: детектив НТВ, который вы могли упустить — зацепил рейтинг 7.6, и не зря Читать дальше 2 марта 2026
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея «Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея Читать дальше 1 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше