«Во все тяжкие» по-русски: эту комедию с нотками драмы не пропущу — на Васильева интересно будет посмотреть

Грядущий год богат на киноновинки, в том числе выйдет новый сериал с Антоном Васильевым «Нефть». Стоит отметить, что последние годы актера ассоциируют с его героем из сериала «Невский» Павлом Семеновым. Однако сам актер играет не только принципиальных оперативников.

О чем сериал «Нефть»

Это комедия с элементами драмы о водопроводчике Семене из нищего поселка Шевелево под Нижневартовском: после землетрясения из его колодца начинает бить нефть, и вместо того чтобы сообщить об открытии властям он налаживает подпольную добычу, надеясь разбогатеть и вернуть жену, объединяясь для этого с местным «фриком».

Почему стоит посмотреть

Сюжет можно немного сравнить с известным зарубежным проектов, ведь герой по-своему, но пускается «во все тяжкие». Вас будет ждать занимательная притча о легких деньгах, окрашенная темой социального неравенства. Антон Васильев в этот раз сыграет не «супермена», а реального, уставшего человека, который готовый на все ради семьи, поэтому очень интересно посмотреть на героя в новом для него образе. К тому же в проекте собран сильный актерский состав, в том числе можно будет увидеть Ивана Охлобыстина.