Во франшизе «Чужой» не все проекты были достойными просмотра: Collider расставил 9 фильмов от худшего к лучшему

Вселенная «Чужого» давно стала чем-то большим, чем просто хоррор о ксеноморфах. Это сага о страхе, созидании и человеческой гордыне. От изолированного ужаса 1979 года до философского безумия «Прометея» и готической меланхолии «Завета» — каждый фильм открывает новое измерение этой темной мифологии. И хотя не все части одинаково сильны, даже худшие из них дышат атмосферой безысходности и космического ужаса.

Вот как Collider расставил все фильмы франшизы — от худших до величайших.

9. «Чужие против Хищника: Реквием» (2007)

Фанатская мечта, превратившаяся в кошмар. Казалось бы, встреча двух культовых монстров — это билет в пантеон зрелищности. На деле — темнота, хаос и отсутствие логики.

Фильм утопает в мраке не только визуально, но и сценарно. Всё, что могло быть зрелищным, превратилось в безликий хоррор без напряжения и смысла.

8. «Чужой против Хищника» (2004)

Ностальгический фанфик, снятый с любовью, но без глубины. Антарктические пирамиды, древние ритуалы и охота яутжа на ксеноморфов — сюжет, достойный комиксов 90-х.

Да, наивно, местами глупо, но по-своему увлекательно. Если смотреть без ожиданий, то можно поймать то самое детское чувство восторга, когда монстры дерутся просто потому, что могут.

7. «Чужой: Воскрешение» (1997)

Самый странный и визуально дерзкий фильм франшизы. Жёне превращает «Чужого» в артхаусный цирк: клоны, гибриды, мрачный юмор и отвратительный «новорождённый».

Это фильм, который хочется пересматривать — не ради страха, а ради чистого безумия. И даже если он не пугает, то уж точно не оставляет равнодушным.

6. «Чужой 3» (1992)

Недооценённый, сырой, но эмоционально точный. Финчер, тогда ещё новичок, делает из хоррора притчу о смирении и смерти. Планета-тюрьма, унылые пейзажи, бритая Рипли и ощущение конца света без спасения — это, возможно, не то, что ждали фанаты, но то, что нужно было истории.

5. «Чужой: Завет» (2017)

Философский ужас под кожей готической оперы. Скотт возвращает ксеноморфа, но главным монстром делает не его, а человека. Точнее — андроида, возомнившего себя богом. Майкл Фассбендер здесь блистает: его Дэвид — ангел-творец и демон-разрушитель в одном лице. Ужасы, кровь и классическая постановка в духе Франкенштейна.

4. «Прометей» (2012)

Красивый, спорный, но невероятно амбициозный. Скотт отказывается от чистого ужаса ради философии: кто нас создал и зачем? Визуально — один из лучших фильмов XXI века, идейно — слишком сложный для простого хоррора. Даже если он не даёт всех ответов, «Прометей» делает главное — заставляет задуматься, что страшнее: монстр или создатель?

3. «Чужой: Ромул» (2024)

Феде Альварес сделал то, что ждали десятилетиями: вернул франшизу к первозданному ужасу. Минимум философии, максимум страха. Молодые герои, темные коридоры, идеальный организм и безупречная режиссура. «Ромул» — это «Чужой» для нового поколения, где страх снова живой, липкий и честный.

2. «Чужие» (1986)

Кэмерон превратил космический кошмар в эпос. Это не просто сиквел — это другой жанр. Вместо одиночества — командный бой, вместо страха — героизм. Рипли становится воительницей, а каждый диалог — цитатой. Сцена с Королевой Чужих по-прежнему одна из самых мощных в истории кино.

1. «Чужой» (1979)

Тот самый первородный ужас. Ридли Скотт создал не просто фильм, а архетип. Ксеноморф — символ страха, тела, рождения и смерти одновременно. Каждый кадр — произведение искусства, каждая сцена — как удар холодом по нервам. «Чужой» не стареет, потому что говорит не о будущем, а о первобытном ужасе — что человек не хозяин во Вселенной.

Франшиза «Чужой» — это как эволюция страха. От чистого ужаса до философии, от клаустрофобии до космоса. И каким бы ни был следующий фильм, одно ясно: мы всё равно вернёмся туда, где всё началось — в темноту, где кто-то шепчет: «В космосе никто не услышит твой крик».

