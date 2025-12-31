Во дворце у Сулеймана тоже стояла «новогодняя елка»: так почему же Хюррем не отмечала Новый год?

Если вы хорошо помните «Великолепный век», то наверняка обратили внимание на важную деталь. В сцене сватовства жениха к Хатидже во дворец приносят несколько искусственных деревьев в роскошных украшениях.

Именно одно из них, так называемый нахиль-агачи, позже поджигает Садыка, устроив пожар в детской.

Эта деталь — не просто сценарный ход, а отсылка к реальной османской традиции. Нахиль был своеобразным восточным аналогом новогодней ёлки.

Только использовали его не зимой, а почти на каждом крупном празднике: на свадьбах, обрядах обрезания и во время торжественных шествий.

Украшения

Этот декоративный элемент изготавливали из дерева или металла. Его щедро украшали цветами, лентами, свечами, фруктами, монетами и дорогими тканями. Каждая деталь имела особый смысл.

Цветы символизировали красоту и плодородие, горящие свечи — свет и знание. Фрукты и монеты означали достаток и процветание.

Иногда на ветви привязывали небольшие записки с пожеланиями — своеобразные старинные послания о сокровенном. Нахиль устанавливали в самом центре празднества. Чем богаче и искуснее было его убранство, тем выше считался статус и щедрость устроителей торжества.

По своей сути дерево выполняло ту же роль, что и рождественская ёлка в Европе.

Новый год у Хюррем

Что касается самой Хюррем-султан, достоверных данных о её новогодних праздниках нет. В XVI веке в Османской империи просто не отмечали европейский Новый год. Первые упоминания о таких торжествах появились гораздо позже.

Но можно легко представить, как это могло бы выглядеть. Хюррем наверняка облачилась бы в самое роскошное платье.

Она одарила бы подарками всех своих детей. И, конечно же, распорядилась бы установить во дворце великолепный нахиль-агачи, сверкающий золотом. Именно такой, как в самых запоминающихся сценах сериала.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.