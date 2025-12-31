Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Во дворце у Сулеймана тоже стояла «новогодняя елка»: так почему же Хюррем не отмечала Новый год?

Во дворце у Сулеймана тоже стояла «новогодняя елка»: так почему же Хюррем не отмечала Новый год?

31 декабря 2025 11:50
Кадр из сериала «Великолепный век»

Ей не дали продолжить традицию славянских предков.

Если вы хорошо помните «Великолепный век», то наверняка обратили внимание на важную деталь. В сцене сватовства жениха к Хатидже во дворец приносят несколько искусственных деревьев в роскошных украшениях.

Именно одно из них, так называемый нахиль-агачи, позже поджигает Садыка, устроив пожар в детской.

Эта деталь — не просто сценарный ход, а отсылка к реальной османской традиции. Нахиль был своеобразным восточным аналогом новогодней ёлки.

Только использовали его не зимой, а почти на каждом крупном празднике: на свадьбах, обрядах обрезания и во время торжественных шествий.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Украшения

Этот декоративный элемент изготавливали из дерева или металла. Его щедро украшали цветами, лентами, свечами, фруктами, монетами и дорогими тканями. Каждая деталь имела особый смысл.

Цветы символизировали красоту и плодородие, горящие свечи — свет и знание. Фрукты и монеты означали достаток и процветание.

Иногда на ветви привязывали небольшие записки с пожеланиями — своеобразные старинные послания о сокровенном. Нахиль устанавливали в самом центре празднества. Чем богаче и искуснее было его убранство, тем выше считался статус и щедрость устроителей торжества.

По своей сути дерево выполняло ту же роль, что и рождественская ёлка в Европе.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Новый год у Хюррем

Что касается самой Хюррем-султан, достоверных данных о её новогодних праздниках нет. В XVI веке в Османской империи просто не отмечали европейский Новый год. Первые упоминания о таких торжествах появились гораздо позже.

Но можно легко представить, как это могло бы выглядеть. Хюррем наверняка облачилась бы в самое роскошное платье.

Она одарила бы подарками всех своих детей. И, конечно же, распорядилась бы установить во дворце великолепный нахиль-агачи, сверкающий золотом. Именно такой, как в самых запоминающихся сценах сериала.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Угадайте, кто из героев «Великолепного века» это сказал: тест для тех, кто даже дома говорит как Хюррем Угадайте, кто из героев «Великолепного века» это сказал: тест для тех, кто даже дома говорит как Хюррем Читать дальше 30 декабря 2025
В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли Читать дальше 31 декабря 2025
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Читать дальше 31 декабря 2025
Татьяна Устинова выбрала любимый российский детектив: вместо хитов НТВ писательница смотрит сериал с Добронравовым Татьяна Устинова выбрала любимый российский детектив: вместо хитов НТВ писательница смотрит сериал с Добронравовым Читать дальше 31 декабря 2025
Когда вернутся в эфир турецкие сериалы: «Далекий город» придется ждать до 12 января, а «Клюквенный щербет» и другие? Когда вернутся в эфир турецкие сериалы: «Далекий город» придется ждать до 12 января, а «Клюквенный щербет» и другие? Читать дальше 31 декабря 2025
Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»? Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»? Читать дальше 31 декабря 2025
Тело Сулеймана лежит в Стамбуле, но вот сердца там нет: историки уже несколько столетий не могут разгадать эту загадку Тело Сулеймана лежит в Стамбуле, но вот сердца там нет: историки уже несколько столетий не могут разгадать эту загадку Читать дальше 31 декабря 2025
Он вовсе не мямля и не тряпка: вот почему Женя Лукашин скрывал Галю от своих друзей Он вовсе не мямля и не тряпка: вот почему Женя Лукашин скрывал Галю от своих друзей Читать дальше 31 декабря 2025
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Читать дальше 30 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше