Во 2 сезоне «Уэнсдэй» Мортиша Аддамс выглядит иначе: пластический хирург перечислил операции, которые сделали ее красоткой

Как только вышел второй сезон «Уэнсдэй», зрители сразу заметили перемены в образе Мортиши Аддамс. Кэтрин Зета-Джонс, воплотившая на экране этот образ, выглядела явно свежее и моложе.

Внимательные зрители разделились на два лагеря. Одни утверждали, что это просто чудеса макияжа, другие уверяли, что это пластика. Редакция «Киноафиши» решила поставить точку в этом споре и обратилась к пластическому хирургу Владимиру Плахотину.

Была ли пластика у Кэтрин Зета-Джонс?

В беседе с «Киноафишей» пластический хирург перечислил операции, которые могли бы так освежить лицо актрисы.

«У Кэтрин Зета-Джонс действительно заметны изменения в нижней трети лица. По моему мнению, они могут быть связаны с лёгкой подтяжкой в этой зоне, выполненной в щадящем варианте, без выраженной работы с SMAS. Дополнительно можно предположить проведение блефаропластики — как верхних, так и нижних век: взгляд актрисы стал более открытым, а периорбитальная зона выглядит свежее и легче. Для завершения результата, вероятно, использовалась контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты, чтобы восстановить мягкость и объём», — отметил эксперт.

Однако стоит отметить, что во втором сезоне качество съемки заметно улучшилось. Да и семейку Аддамс показывали гораздо чаще, чем в первом сезоне.

«Важно учитывать, что значительную роль играют макияж, освещение и особенности съёмочного процесса. Эти факторы способны как подчеркнуть, так и скрыть изменения внешности. Но в целом можно сказать, что актриса выглядит гармонично, сохранила индивидуальность, а вмешательства — если они действительно были проведены — выполнены деликатно и с хорошим вкусом», — подчеркнул специалист.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.