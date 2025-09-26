Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ

Осенней новинкой НТВ стал второй сезон «Стражника». Но проект и раньше не привлекал к себе массового внимания, а теперь и вовсе многие принципиально оказались от просмотра. И все из-за замены главной актрисы.

Сюжет второго сезона «Стражника»

Во втором сезоне «Стражника» история семьи Царевых раскручивается с новой силой. Михаил, едва залечив раны, приезжает в родной город. Там его ждёт потрясение: бывшая любовь, Борисоглебская, растит его сына, о существовании которого он не подозревал.

Пока Михаил разбирается с новостями, его младший брат Эдик решает избавиться от материнского наследства — бизнеса, связанного с алмазами. Но на этом поле уже играют серьёзные конкуренты. Опасность нарастает с возвращением в город криминального авторитета Войцовского.

Чтобы уберечь Эдика, их отец Николай возглавляет охранное агентство. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда Эдик и его девушка Ника таинственно пропадают. Все следы ведут к Войцовскому.

Михаил, не доверяя официальному следствию, начинает собственный поиск. Расследование по всем правилам ведёт Борисоглебская со своей командой.

Замена актрисы в «Стражнике»

В 1-м сезон проекта главную женскую роль — Юлию Борисоглебскую — играла Яна Енжаева. А в продолжении ее заменили внезапно на Ирину Туманцеву, мало похожую на предшественницу. И это кастинговое решение зрители не оценили.

«После яркой Енжаевой блеклая Туманцева не впечатлила», «Туманцева играет совсем другой характер героини и поэтому странно смотрится», «Думаю, что сериалы теряют рейтинги, когда происходит замена. "Стражник" смотрела с удовольствием, сюжет немного "надуманный", но интересный, очень жаль, что поменяли актрис. Не смотрю теперь», — поделились комментаторы.

