Главный минус 2 сезона «Ландышей»: сюжет бесит не так сильно, как игра Городничего

Многие вернулись за химией — а она пропала.

Вокруг «Ландышей. Вторая весна» давно спорят о сюжете — но после шестой серии на первый план неожиданно вышла игра Сергея Городничего. И это тот случай, когда зрители формулируют претензии максимально прямо: «Сергей не играет как прежде, нет химии абсолютно».

Куда делась та самая химия

Фанаты вспоминают первый сезон как историю, где отношения Лёхи и Кати цепляли именно живыми реакциями. Сейчас же многие жалуются на ощущение «обязаловки»:

«Сергей играет будто его заставляют трогать, прикасаться к главной героине».

В комментариях часто повторяется мысль, что Ника «тянет за двоих», а партнерская искра между героями пропала.

Претензии не только к персонажу, а к исполнению

Часть зрителей допускает: Лёха во втором сезоне действительно переживает тяжёлые события, и холодность можно объяснить драмой. Но другие спорят — проблема, по их мнению, не в задумке, а в том, как это сыграно:

«Сергей во 2 сезоне прям холодно себя ведёт, не потому что у его героя после военных действий проблемы, а саму роль так играет».

Почему это так раздражает

Парадокс в том, что даже те, кто смеётся над «Рэмбо в Лондоне» и нелепостями сценария, всё равно готовы терпеть сюжетные выкрутасы — если верят в чувства. Но когда «игры нет», зрителю становится трудно держаться за историю. И именно поэтому критика Городничего звучит болезненнее любых претензий к ляпам: зрители пришли за эмоцией, а получили паузу.