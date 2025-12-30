Меню
Во 2 сезоне Fallout сцена с инопланетянином ставит зрителей в тупик: и только геймеры понимают отсылку к играм

30 декабря 2025 15:13
Кадр из сериала «Fallout»

Фанатов серии игр таким не удивить.

Во втором сезоне сериала «Fallout» (2025) есть момент, который многих зрителей выбил из колеи. Во втором эпизоде бойцы Братства Стали находят… инопланетянина. Замороженного, аккуратно упакованного в холодильник. И — никакого шока. Никаких криков, вопросов, паники. Солдаты равнодушно выбрасывают тело, а интерес проявляют исключительно к самой бытовой технике.

На первый взгляд сцена выглядит как абсурдная шутка. Но у неё есть вполне каноничное объяснение — и его дала сама шоураннер проекта.

Инопланетяне в мире «Фаллаута» — вовсе не новость

Женева Робертсон-Дуорет напомнила в интервью Den of Geek: для фанатов игр Fallout внеземная жизнь давно не сюрприз. В игровой серии Bethesda пришельцы существовали задолго до сериала — сначала как пасхалки, а затем как полноценная часть канона.

Разбитые НЛО, скелеты инопланетян, странное плазменное оружие — всё это появлялось ещё в ранних частях. А после выхода дополнения Mothership Zeta к Fallout 3 в 2009 году тема пришельцев была официально закреплена в лоре.

Так что сериал не ломает правила вселенной — он, наоборот, аккуратно в них вписывается.

Почему солдаты Братства Стали реагируют так спокойно

Ключевая мысль Робертсон-Дуорет проста и изящна: в ретрофутуристическом мире «Фоллаута» человечество узнало о существовании инопланетян ещё до ядерной войны. Для людей, переживших апокалипсис, мутантов, гулей, роботов и эксперименты «Волт-Тека», пришелец — далеко не самая шокирующая находка.

Зато работающий холодильник спустя 200 лет — настоящая ценность.

Именно поэтому сцена построена как ироничный перевёртыш ожиданий: зритель ждёт реакции на «серого человечка», а персонажи ведут себя так, будто нашли старую мебель.

Вселенная «Фаллаута» гораздо больше, чем кажется

По словам шоураннера, за два сезона сериал показал лишь небольшую часть мира Fallout. Там ещё масса деталей, идей и направлений, до которых авторы пока не добрались. Пока официально утверждены три сезона, но с учётом популярности проекта у Amazon Prime Video есть все шансы продлить историю.

А сцена с инопланетянином — это напоминание зрителю: «Фаллаут» всегда был странным, ироничным и многослойным. И если вам кажется, что что-то выглядит слишком нелепо — скорее всего, это не ошибка, а очень точный жест в сторону канона.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»
Анастасия Луковникова
