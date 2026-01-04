Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Во 2 сезоне Fallout Люси попала в плен к Легиону: только заядлые геймеры знают, что это за фракция в Пустоши и чем она опасна

Во 2 сезоне Fallout Люси попала в плен к Легиону: только заядлые геймеры знают, что это за фракция в Пустоши и чем она опасна

4 января 2026 12:48
Кадр из сериала «Fallout»

Сериал аккуратно связал новое развитие сюжета с каноном Fallout: New Vegas.

Во втором сезоне сериала Fallout зрителей неожиданно знакомят с Легионом — группировкой, которая выглядит странно даже по меркам Пустошей. В третьем эпизоде Люси Маклин попадает к людям, одетым как фанатичная пародия на Римскую империю, и именно этот момент напрямую связывает сериал с событиями Fallout: New Vegas.

Кто такие легионеры в мире Fallout

В играх эта фракция известна как Легион Цезаря. Её основал Эдвард Сэллоу — бывший исследователь, который после апокалипсиса решил построить «новую цивилизацию» по образцу Древнего Рима. На практике это обернулось военной диктатурой, рабством и культом личности. Большинство легионеров никогда не читали про Рим, но слепо подчинялись Цезарю и его жестоким законам.

Почему во втором сезоне они выглядят иначе

События сериала происходят спустя годы после Fallout: New Vegas. За это время Легион деградировал. Цезарь умер, не оставив наследника, и фракция начала разваливаться изнутри. Во втором сезоне «Fallout» легионеры — это уже не мощная армия, а сообщество, балансирующее на грани гражданской войны, где каждый новый «Цезарь» пытается ухватиться за власть.

Связь с Нью-Вегасом и каноном игры

В New Vegas Легион воевал с Республикой Новой Калифорнии за контроль над Мохаве и плотиной Гувера. Итог этой войны зависел от игрока, но сериал явно не выбирает вариант победы Легиона. Напротив, он показывает последствия: идеология, построенная на страхе и насилии, не выживает без лидера. Это тонкий, но важный комментарий ко всей истории франшизы.

Зачем Легион нужен сериалу

Через легионеров шоу показывает, что опасность Пустошей — не только в мутантах и радиации. Самое страшное здесь — люди, которые пытаются воскресить «великую империю», не понимая, во что она на самом деле превращает своих последователей. Для Люси и Гуля Легион — напоминание, что прошлое нельзя просто скопировать и выдать за будущее.

Что это значит для продолжения

Сериал находится в самой поздней точке временной линии Fallout, а значит, именно он будет решать судьбу Легиона дальше. Кто победит в их внутренней войне — пока неизвестно. И, судя по подаче, авторы сознательно оставляют пространство для развития, превращая старую игровую фракцию в полноценный сюжетный элемент нового канона.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Читать дальше 5 января 2026
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе 3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе Читать дальше 5 января 2026
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают 3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают Читать дальше 5 января 2026
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела» Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела» Читать дальше 5 января 2026
Братья Дафферы официально подтвердили, что спин-оффу «Очень странных дел» — быть: обратите внимание на камень в финале Братья Дафферы официально подтвердили, что спин-оффу «Очень странных дел» — быть: обратите внимание на камень в финале Читать дальше 5 января 2026
История «Пространства» могла закончиться на 3 сезоне, если бы не Amazon: Syfy безжалостно закрыл его всего по одной причине История «Пространства» могла закончиться на 3 сезоне, если бы не Amazon: Syfy безжалостно закрыл его всего по одной причине Читать дальше 5 января 2026
Фанаты «Соло-прокачки» уже бьют тревогу: в Сеть слили количество эпизодов сериала от Netflix — и это пугает Фанаты «Соло-прокачки» уже бьют тревогу: в Сеть слили количество эпизодов сериала от Netflix — и это пугает Читать дальше 5 января 2026
Братья Винчестеры забыли про это правило также, как про соль в багажнике «Импалы»: и даже спустя 18 лет это нелогично Братья Винчестеры забыли про это правило также, как про соль в багажнике «Импалы»: и даже спустя 18 лет это нелогично Читать дальше 5 января 2026
Еще раньше Пеннивайза на месте преступления оказывается красный воздушный шарик: объясняем, что значит этот символ Еще раньше Пеннивайза на месте преступления оказывается красный воздушный шарик: объясняем, что значит этот символ Читать дальше 5 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше