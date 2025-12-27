Во 2 сезоне «Фаллаута» Люси и Гуль встретили культового монстра: геймеры уже не верили, что это произойдет

Во втором сезоне «Фаллаута» сериал наконец делает то, чего фанаты ждали с самого старта: в Пустошь выходит один из самых узнаваемых монстров всей игровой вселенной. Да, радскорпионы добрались и до экрана — и сделали это максимально эффектно.

Почему их отсутствие в первом сезоне было странным

Для игроков Fallout радскорпион — почти символ Пустоши. Эти мутировавшие скорпионы сопровождают путешествие выживших десятилетиями: вылезают из-под земли, нападают внезапно, травят ядом и заставляют нервно жать на V.A.T.S. Поэтому тот факт, что в первом сезоне сериала их не было вовсе, выглядел как странная лакуна — будто сняли «Фоллаут» без радиации.

Как радскорпиона ввели в сюжет

Во втором сезоне Люси Маклин (Элла Пёрнелл) и Гуль (Уолтон Гоггинс) сталкиваются с радскорпионом во время одной из вылазок. Сцена работает сразу на нескольких уровнях: и как чистый фан-сервис, и как напоминание, что Пустошь — это не просто фон, а враждебная экосистема. Монстр здесь не «для галочки»: он опасен, агрессивен и показан именно таким, каким его помнят игроки — огромным, быстрым и смертельно ядовитым.

Почему это важно для всего сезона

Радскорпионы — одни из самых распространённых мутантов во вселенной Fallout, и их появление открывает сериалу дорогу дальше. В играх у этих тварей есть разновидности: светящиеся, особенно токсичные, почти бронированные. Если авторы решатся развивать эту линию, Пустошь во втором сезоне станет заметно разнообразнее и опаснее — а значит, ближе к духу оригинала.

Появление радскорпиона — знак, что сериал перестаёт осторожничать и всё увереннее осваивает игровое наследие. И, судя по началу сезона, это только начало.

