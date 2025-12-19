Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Во 2 сезоне «Черного солнца» Жук вернется в СК, а Чагин окажется в тюрьме: НТВ уже раскрыл детали продолжения хита

Во 2 сезоне «Черного солнца» Жук вернется в СК, а Чагин окажется в тюрьме: НТВ уже раскрыл детали продолжения хита

19 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «Черное солнце»

Продолжение криминального триллера выйдет совсем скоро.

Сериал «Чёрное солнце» готовится к возвращению — НТВ уже раскрыл ключевые детали второго сезона, премьера которого запланирована на 2026 год. История снова делает ставку не на громкий экшен, а на мрачную атмосферу, психологическое напряжение и сомнительные признания, за которыми скрывается куда более сложная правда.

Возвращение Жука и новое дело

Во втором сезоне Игорь Жук в исполнении Юрия Чурсина снова надевает форму сотрудника Следственного комитета. Его возвращение на службу начинается с пугающей находки: рыбаки вылавливают из вод Финского залива тело неизвестного мужчины. Обстоятельства смерти сразу вызывают вопросы, а расследование быстро перестаёт быть рядовым.

Признание, в которое невозможно поверить

Параллельно с этим происходит событие, способное перевернуть всё расследование. Евгений Чагин, герой Максима Стоянова, неожиданно признаётся в совершении другого убийства. Признание звучит убедительно — но именно поэтому Жук ему не верит. Он слишком хорошо знает напарника, чтобы принять эту версию безоговорочно.

Жук против системы

Игорь добивается, чтобы дело Чагина передали именно ему. Для Жука это не просто служебный интерес — это вопрос доверия и личной ответственности. Он намерен докопаться до истины и понять, что на самом деле произошло: был ли Чагин подставлен, действовал ли под давлением или же за признанием стоит куда более опасная схема.

Кто стоит за убийствами

Кадр из сериала «Черное солнце»

По мере расследования становится ясно, что оба преступления связаны между собой. Нити тянутся к третьей стороне, которая умело манипулирует людьми и обстоятельствами. Работая сообща, Жук и Чагин начинают шаг за шагом вскрывать чужую игру, где ставки куда выше, чем кажется на первый взгляд.

Чем второй сезон отличается от первого

Если первый сезон «Чёрного солнца» строился на напряжённом противостоянии характеров и личных травмах героев, то продолжение делает акцент на теме доверия и ложных признаний. Это история о том, как легко сломать человека — и как трудно доказать невиновность, когда система уже вынесла свой вердикт.

Во втором сезоне сериал остаётся верен себе: холодная северная атмосфера, психологический надлом и расследование, где главный враг — не только преступник, но и сомнение. Именно за это «Чёрное солнце» и полюбили зрители — и, судя по описанию, продолжение не собирается снижать градус.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Черное солнце»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция Читать дальше 20 декабря 2025
В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах Читать дальше 19 декабря 2025
У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете Читать дальше 19 декабря 2025
В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично Читать дальше 19 декабря 2025
Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили Читать дальше 19 декабря 2025
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют «Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют Читать дальше 19 декабря 2025
Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке Читать дальше 19 декабря 2025
Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ Читать дальше 19 декабря 2025
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ Читать дальше 19 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше