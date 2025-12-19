Во 2 сезоне «Черного солнца» Жук вернется в СК, а Чагин окажется в тюрьме: НТВ уже раскрыл детали продолжения хита

Сериал «Чёрное солнце» готовится к возвращению — НТВ уже раскрыл ключевые детали второго сезона, премьера которого запланирована на 2026 год. История снова делает ставку не на громкий экшен, а на мрачную атмосферу, психологическое напряжение и сомнительные признания, за которыми скрывается куда более сложная правда.

Возвращение Жука и новое дело

Во втором сезоне Игорь Жук в исполнении Юрия Чурсина снова надевает форму сотрудника Следственного комитета. Его возвращение на службу начинается с пугающей находки: рыбаки вылавливают из вод Финского залива тело неизвестного мужчины. Обстоятельства смерти сразу вызывают вопросы, а расследование быстро перестаёт быть рядовым.

Признание, в которое невозможно поверить

Параллельно с этим происходит событие, способное перевернуть всё расследование. Евгений Чагин, герой Максима Стоянова, неожиданно признаётся в совершении другого убийства. Признание звучит убедительно — но именно поэтому Жук ему не верит. Он слишком хорошо знает напарника, чтобы принять эту версию безоговорочно.

Жук против системы

Игорь добивается, чтобы дело Чагина передали именно ему. Для Жука это не просто служебный интерес — это вопрос доверия и личной ответственности. Он намерен докопаться до истины и понять, что на самом деле произошло: был ли Чагин подставлен, действовал ли под давлением или же за признанием стоит куда более опасная схема.

Кто стоит за убийствами

По мере расследования становится ясно, что оба преступления связаны между собой. Нити тянутся к третьей стороне, которая умело манипулирует людьми и обстоятельствами. Работая сообща, Жук и Чагин начинают шаг за шагом вскрывать чужую игру, где ставки куда выше, чем кажется на первый взгляд.

Чем второй сезон отличается от первого

Если первый сезон «Чёрного солнца» строился на напряжённом противостоянии характеров и личных травмах героев, то продолжение делает акцент на теме доверия и ложных признаний. Это история о том, как легко сломать человека — и как трудно доказать невиновность, когда система уже вынесла свой вердикт.

Во втором сезоне сериал остаётся верен себе: холодная северная атмосфера, психологический надлом и расследование, где главный враг — не только преступник, но и сомнение. Именно за это «Чёрное солнце» и полюбили зрители — и, судя по описанию, продолжение не собирается снижать градус.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.