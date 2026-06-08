Внук Толкина высоко оценил трилогию Джексона, но один фильм его все же не удовлетворил — в нем потеряна вся суть

Финал трилогии Питера Джексона «Властелин колец: Возвращение короля» стал триумфом — одиннадцать «Оскаров», рекордные сборы, восторги критиков. Но на удивление, именно этот фильм внук Толкина назвал самым слабым в трилогии. И аргументы у него — железные. Возможно, вы тоже чувствовали, что в финале стало чуть меньше Толкина, и чуть больше Голливуда.

Саймон Толкин: «Я запутался, кто где и что делает»

В интервью BBC писатель и внук профессора признался: он ценит масштаб работы Джексона, особенно «Братство кольца», где герои путешествуют вместе, и у зрителя есть время проникнуться каждым. Но «Возвращение короля» ему показался перегруженным:

«Слишком много событий, слишком много локаций, и почти нет времени на героев», — говорит он.

И с ним согласны многие поклонники — даже те, кто смотрел фильм десятки раз.

По его словам, в финальной части слишком упор на баталии и спецэффекты, а персонажи, особенно ключевые, растворяются в этих эпических масштабах.

Эпик против эмоций — и эпик победил

Это правда: «Возвращение короля» — самый зрелищный и технически впечатляющий фильм трилогии. Битва на Пеленнорских полях, осада Минас-Тирита, флот Арагорна, штурм Чёрных врат — всё это снято с размахом, достойным античной трагедии. Но что теряется в этой мясорубке? То, за что Толкин писал книги — внутренняя борьба, моральные выборы, медленное развитие героев.

Даже сцены, где персонажи погибают или прощаются, часто сопровождаются не камерной тишиной, а оркестровым накатом, который затмевает всё личное. Финал кажется бесконечным — и его уже давно высмеивают в пародиях. Это всё ещё великое кино, но оно стало слишком «фильмом», потеряв что-то от духа книги.

Внук Толкина не ругает, а честно сопереживает

Интересно, что Саймон Толкин — не очередной ворчливый наследник, который запрещает экранизации налево и направо. Он признаёт величие трилогии Джексона. Но именно его комментарии о «Возвращении короля» кажутся особенно точными — он видит в фильме отступление от сути:

«Мне бы хотелось, чтобы в этой части было меньше битв и больше персонажей».

И в этом он не одинок. Многие фанаты говорят, что «Братство кольца» и «Две крепости» — это про путь, отношения, внутренние драмы. А финал — про визуальный шквал.