Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Внук Толкина высоко оценил трилогию Джексона, но один фильм его все же не удовлетворил — в нем потеряна вся суть

Внук Толкина высоко оценил трилогию Джексона, но один фильм его все же не удовлетворил — в нем потеряна вся суть

8 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Фильм остался под сомнением у самых преданных поклонников.

Финал трилогии Питера Джексона «Властелин колец: Возвращение короля» стал триумфом — одиннадцать «Оскаров», рекордные сборы, восторги критиков. Но на удивление, именно этот фильм внук Толкина назвал самым слабым в трилогии. И аргументы у него — железные. Возможно, вы тоже чувствовали, что в финале стало чуть меньше Толкина, и чуть больше Голливуда.

Саймон Толкин: «Я запутался, кто где и что делает»

В интервью BBC писатель и внук профессора признался: он ценит масштаб работы Джексона, особенно «Братство кольца», где герои путешествуют вместе, и у зрителя есть время проникнуться каждым. Но «Возвращение короля» ему показался перегруженным:

«Слишком много событий, слишком много локаций, и почти нет времени на героев», — говорит он.

И с ним согласны многие поклонники — даже те, кто смотрел фильм десятки раз.

По его словам, в финальной части слишком упор на баталии и спецэффекты, а персонажи, особенно ключевые, растворяются в этих эпических масштабах.

Эпик против эмоций — и эпик победил

Это правда: «Возвращение короля» — самый зрелищный и технически впечатляющий фильм трилогии. Битва на Пеленнорских полях, осада Минас-Тирита, флот Арагорна, штурм Чёрных врат — всё это снято с размахом, достойным античной трагедии. Но что теряется в этой мясорубке? То, за что Толкин писал книги — внутренняя борьба, моральные выборы, медленное развитие героев.

Даже сцены, где персонажи погибают или прощаются, часто сопровождаются не камерной тишиной, а оркестровым накатом, который затмевает всё личное. Финал кажется бесконечным — и его уже давно высмеивают в пародиях. Это всё ещё великое кино, но оно стало слишком «фильмом», потеряв что-то от духа книги.

Внук Толкина не ругает, а честно сопереживает

Интересно, что Саймон Толкин — не очередной ворчливый наследник, который запрещает экранизации налево и направо. Он признаёт величие трилогии Джексона. Но именно его комментарии о «Возвращении короля» кажутся особенно точными — он видит в фильме отступление от сути:

«Мне бы хотелось, чтобы в этой части было меньше битв и больше персонажей».

И в этом он не одинок. Многие фанаты говорят, что «Братство кольца» и «Две крепости» — это про путь, отношения, внутренние драмы. А финал — про визуальный шквал.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лучший броманс во всем фэнтези: почему Гимли и Леголас сначала ненавидели друг друга, а затем подружились Лучший броманс во всем фэнтези: почему Гимли и Леголас сначала ненавидели друг друга, а затем подружились Читать дальше 4 июня 2026
Саурона победил вовсе не Фродо и даже не Гэндальф: его главная слабость была у зрителей на виду всю трилогию Саурона победил вовсе не Фродо и даже не Гэндальф: его главная слабость была у зрителей на виду всю трилогию Читать дальше 9 июня 2026
Голос был самым мощным оружием в «Дюне», но откуда он взялся? Вильнев этого так и не показал Голос был самым мощным оружием в «Дюне», но откуда он взялся? Вильнев этого так и не показал Читать дальше 7 июня 2026
Netflix тоже умеет снимать крутые романтические комедии: 3 фильма, которые вы должны увидеть — хотя бы ради Киану Ривза Netflix тоже умеет снимать крутые романтические комедии: 3 фильма, которые вы должны увидеть — хотя бы ради Киану Ривза Читать дальше 7 июня 2026
«Мы ничего не нашли о Джеке»: эта безумная теория о «Титанике» рушит всю любовную линию Розы «Мы ничего не нашли о Джеке»: эта безумная теория о «Титанике» рушит всю любовную линию Розы Читать дальше 6 июня 2026
Золотые, черные, красные: объясняем, почему глаза вампиров из «Сумерек» постоянно меняют цвет Золотые, черные, красные: объясняем, почему глаза вампиров из «Сумерек» постоянно меняют цвет Читать дальше 6 июня 2026
Эти 2 непредсказуемых фильма сделают вечер крайне напряженным: интрига на высоте, а развязка шокирует Эти 2 непредсказуемых фильма сделают вечер крайне напряженным: интрига на высоте, а развязка шокирует Читать дальше 5 июня 2026
Это «Анна Каренина» или «Война и мир»? Попробуйте угадать произведение по одному кадру из экранизации (тест) Это «Анна Каренина» или «Война и мир»? Попробуйте угадать произведение по одному кадру из экранизации (тест) Читать дальше 5 июня 2026
Не хотите зря тратить два часа на кино? Эти 5 фильмов стоят каждой минуты и еще долго будут жить у вас в голове Не хотите зря тратить два часа на кино? Эти 5 фильмов стоят каждой минуты и еще долго будут жить у вас в голове Читать дальше 4 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше