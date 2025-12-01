Меню
Внимательные фанаты нашли в 5 сезоне «Очень странных дел» советский след: есть 3 версии, как он оказался в США (фото)

1 декабря 2025 17:09
Кадр из сериала «Очень странные дела»

А вы тоже его заметили или пропустили?

Если вы тоже смотрите пятый сезон «Очень странных дел» и думаете, что заметили что-то знакомое — вы не ошиблись. В первом же эпизоде в кадре стоит светильник, который узнает любой, кто жил в СССР или держал в руках советскую технику.

«Вечер-М» — он же «Салют», он же «Спектр», в зависимости от завода. Но вот главное: как ночник из 80-х оказался в американской спальне Хокинса, если блогеры не нашли ни одного аналога в США?

Что за лампа и почему она важна

«Вечер-М» был массовым. Его ставили на журнальные столики, тумбочки, рядом с радиолой и стопкой газет. Полукруглый, с мягким теплым светом — он будто всегда светил на кухню, где говорят шёпотом.

В СССР светильник продавался десятилетиями, но никаких упоминаний о его экспорте в США не сохранилось. На eBay он числится только как «Soviet vintage» — то есть заведомо импортный.

Ошибка, пасхалка или шпион?

Есть три версии появления ночника в кадре. Первая — случайность реквизита, когда художники по декорациям смешали эпохи и географию. Вторая — осознанная пасхалка, как напоминание о советской линии сюжета, запущенной ещё в третьем сезоне. Третья — предмет действительно мог попасть в Америку единично: через обмены, дипломатов, семейные подарки или контрабанду бытовухи, что случалось чаще, чем кажется.

Когда ждать продолжение сезона

Пятый сезон стартовал 27 ноября. Сейчас доступны первые четыре серии. Ещё три выйдут 26 декабря, а финал — 1 января. Так что времени для теорий хватает: случайность это или деталь, оставленная специально, чтобы зритель замер у экрана.

«Очень странные дела» снова играют на внимательности. Иногда для атмосферы важнее монстров — лампа в углу, которая светила ещё до портала в апсайд-даун.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
