Внимательно смотрели все трейлеры к новому сериалу «Оно»? Тогда вы точно не пропустили эти 3 отсылки к другим фильмам по Кингу

Первые трейлеры к сериалу «Оно: Добро пожаловать в Дерри» позволяют фанатам ужасов ближе познакомиться с тем, как город стал одной из самых жутких локаций во вселенной Стивена Кинга. Приквел от HBO глубже раскрывает мифологию автора и историю Пеннивайза.

Фанатам уже представили три ролика в преддверии премьеры 26 октября. Эти трейлеры вызвали волну ажиотажа среди давних поклонников творчества Стивена Кинга. Ведь там они нашли немало отсылок к другим работам автора. Похоже, шоу создает общую вселенную «по Кингу».

«Сияние»

Одним из первых фанаты заметили в ранних трейлерах «Оно: Добро пожаловать в Дерри» Дика Холлоранна. Повар в отеле «Оверлук» знаком по фильму «Сияние», и его смерть в картине является предметом горячих споров среди зрителей.

Во вселенной Стивена Кинга он — персонаж, который понимает сверхъестественное на инстинктивном уровне. В романе «Оно» у Дика Холлоранна есть связь с городом Дерри, о которой рядовые зрители могут не знать. За много лет до работы в отеле «Оверлук» он помогал управлять ночным клубом, местом встреч афроамериканских солдат в 1930-х годах.

Появление Дика в трейлере намекает, что сериал, возможно, покажет, как его сверхъестественные способности вписываются в общую картину с Пеннивайзом.

«Побег из Шоушенка»

Фанаты подметили и еще одну пасхалку в трейлерах — мимолетный кадр с автобусом тюрьмы Шоушенк. Ранее шоураннер сериала Андрес Мускетти заявил, что одного героя в сериале ложно обвинят в преступлении и отправят за решетку.

Существуют давние фанатские теории, которые указывают на то, что коррупция в Шоушенке является еще одним проявлением зла, созданного Пеннивайзом.

«Мгла»

Ближе к концу самого последнего трейлера можно увидеть, как густой туман окутывает город Дерри. Для других проектов это могло бы показаться просто атмосферной операторской работой, но для фанатов Стивена Кинга это сразу стало намеком на «Мглу». Это возможно подсказывает, что город не находится исключительно под проклятием Пеннивайза.

