Вместо юмора от Гая Ричи — порция мощной брутальности и драмы: как второй сезон «Джентльменов» напугал зрителей

После успеха первого сезона «Джентльменов» Гай Ричи возвращает зрителей в привычный ему мир криминала, авантюр и чёрного юмора. Продолжение снова делает ставку на запутанные сделки, неожиданные ходы и персонажей, которые редко действуют по правилам.

Второй сезон уже вышел, и теперь главный вопрос — удалось ли сериалу сохранить настроение оригинала или продолжение оказалось слабее. И, кажется, ожидания фанатов не оправдались.

Сюжет

Прошёл год с того момента, как Эдди и Сьюзи присоединились к зарубежному бизнесу Бобби. За это время их криминальная империя заметно выросла, но решения самого Бобби становятся всё более рискованными.

Теперь Эдди и Сьюзи приходится выбирать: продолжать следовать за боссом или попытаться взять ситуацию под контроль.

Отзывы

Пока второй сезон «Джентльменов» удерживает на RT рейтинг в 79%. Для сравнения, у первого цифры чуть ниже — 75%. Отзывы в целом положительные, зрители хвалят «географическое расширение» сюжета в Италию, мрачность и драму: критики пишут, что сезон получился мрачнее, злее и «брутальнее» первого. Эдди постепенно трансформируется в решительного лидера, его даже сравнивают с Майклом Корлеоне из «Крёстного отца».

При этом, сохранился фирменный почерк Гая Ричи: динамичные сцены, стильные декорации, костюмы, чёрный юмор и неожиданные повороты.

Критику вызывает неравномерность повествования: часть зрителей считает, что в сезоне есть затянутые эпизоды и «филлеры». А некоторые обозреватели пишут, что отдельные арки кажутся поверхностными. Кроме того, остались разочарованы фанаты, ждавшие больше искромётного юмора из первого сезона: теперь героям не до смеха.

«Второй сезон кажется скорее занимательным, но несколько поверхностным восьмисерийным перерывом-филлером перед уже заказанным продолжением, чем полноценным самостоятельным проектом», — пишет издание ScreenRant.

Netflix действительно уже продлил «Джентльменов» на третий сезон, у которого пока нет даты релиза.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.