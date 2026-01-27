Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вместо «Склифософского» «Россия-1» выдал новую мыльную драму: но зрители видели такой сюжет множество раз

Вместо «Склифософского» «Россия-1» выдал новую мыльную драму: но зрители видели такой сюжет множество раз

27 января 2026 13:17
Кадр из сериала «Омут»

Вторичная история не заменит любимые хиты.

Пока Россия-1 оперативно показывает новые сезоны одних проектов, другие — вроде продолжения «Склифосовского» — зрители ждут месяцами. Зато эфир занял сериал «Омут», который уже выходил на платформе «Смотрим». После первых серий становится понятно, почему эта премьера вряд ли станет событием.

Сюжет, который вы уже видели

В центре истории — врач скорой помощи Алёна. Она мечтает о свадьбе, но возлюбленный Кирилл оставляет её с крупным долгом и исчезает. Чтобы выжить, героиня устраивается сиделкой в богатую семью Ветровых. Там, конечно же, вспыхивает роман с наследником состояния Павлом — и запускается знакомый набор конфликтов с недовольными родственниками.

Любовь с первого взгляда и обязательные интриги

Людмила Ветрова и Оксана, сестра погибшей жены Павла, сразу становятся антагонистами. Их интриги выглядят предсказуемо, а развитие отношений Алёны и Павла идёт по накатанной схеме мелодрам России-1 — без попытки переосмыслить жанр.

Детектив, который не спасает

Со временем в усадьбе появляются загадочные события, но детективная линия не добавляет напряжения. Персонажи остаются безжизненными, и к их судьбам быстро теряешь интерес.

Актёры и сценарий — мимо

В сериале заняты Александра Никифорова, Всеволод Болдин, Татьяна Лютаева, Николай Чиндяйкин, Анастасия Стежко и другие, но ни одну работу сложно назвать запоминающейся. Особенно обидно за Стежко: после «Вампиров средней полосы» хотелось большего. Сценарий же растягивает простую историю на 16 серий без веской причины.

А что по итогу?

«Омут» — пример того, как вторичные идеи и вялое исполнение не оставляют сериалу шансов. На фоне новинок онлайн-платформ он выглядит особенно устаревшим, передает дзен-канал «Мир сериалов».

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Омут»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» Читать дальше 27 января 2026
С «Грузом 200» в один ряд и ставить нельзя: пересмотрела «Трассу» и поняла, чем она хуже фильмов Балабанова С «Грузом 200» в один ряд и ставить нельзя: пересмотрела «Трассу» и поняла, чем она хуже фильмов Балабанова Читать дальше 27 января 2026
Этот сериал о маньяке Андреасяна запрещен в России: полностью снят, но лежит на полке по странной причине Этот сериал о маньяке Андреасяна запрещен в России: полностью снят, но лежит на полке по странной причине Читать дальше 27 января 2026
Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли» Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли» Читать дальше 27 января 2026
От создателя «Казановы» — жаль, что Васильева не будет: в этом детективе обещают раскрыть все тайны СССР От создателя «Казановы» — жаль, что Васильева не будет: в этом детективе обещают раскрыть все тайны СССР Читать дальше 27 января 2026
Этот детективный сериал НТВ все ждали как манну небесную — и напрасно: сценами 18+ все только испортили Этот детективный сериал НТВ все ждали как манну небесную — и напрасно: сценами 18+ все только испортили Читать дальше 27 января 2026
Вытеснит Гузееву и вернется со 2 сезоном «Олдскула»: 5 главных новинок 2026 года с Марией Ароновой Вытеснит Гузееву и вернется со 2 сезоном «Олдскула»: 5 главных новинок 2026 года с Марией Ароновой Читать дальше 27 января 2026
Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось Читать дальше 27 января 2026
5 сериалов с Иваном Янковским на IMDb от лучшего к худшему: «Фишер» даже не попал в лидеры 5 сериалов с Иваном Янковским на IMDb от лучшего к худшему: «Фишер» даже не попал в лидеры Читать дальше 27 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше