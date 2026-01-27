Вместо «Склифософского» «Россия-1» выдал новую мыльную драму: но зрители видели такой сюжет множество раз

Пока Россия-1 оперативно показывает новые сезоны одних проектов, другие — вроде продолжения «Склифосовского» — зрители ждут месяцами. Зато эфир занял сериал «Омут», который уже выходил на платформе «Смотрим». После первых серий становится понятно, почему эта премьера вряд ли станет событием.

Сюжет, который вы уже видели

В центре истории — врач скорой помощи Алёна. Она мечтает о свадьбе, но возлюбленный Кирилл оставляет её с крупным долгом и исчезает. Чтобы выжить, героиня устраивается сиделкой в богатую семью Ветровых. Там, конечно же, вспыхивает роман с наследником состояния Павлом — и запускается знакомый набор конфликтов с недовольными родственниками.

Любовь с первого взгляда и обязательные интриги

Людмила Ветрова и Оксана, сестра погибшей жены Павла, сразу становятся антагонистами. Их интриги выглядят предсказуемо, а развитие отношений Алёны и Павла идёт по накатанной схеме мелодрам России-1 — без попытки переосмыслить жанр.

Детектив, который не спасает

Со временем в усадьбе появляются загадочные события, но детективная линия не добавляет напряжения. Персонажи остаются безжизненными, и к их судьбам быстро теряешь интерес.

Актёры и сценарий — мимо

В сериале заняты Александра Никифорова, Всеволод Болдин, Татьяна Лютаева, Николай Чиндяйкин, Анастасия Стежко и другие, но ни одну работу сложно назвать запоминающейся. Особенно обидно за Стежко: после «Вампиров средней полосы» хотелось большего. Сценарий же растягивает простую историю на 16 серий без веской причины.

А что по итогу?

«Омут» — пример того, как вторичные идеи и вялое исполнение не оставляют сериалу шансов. На фоне новинок онлайн-платформ он выглядит особенно устаревшим, передает дзен-канал «Мир сериалов».

