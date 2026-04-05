Вместо «Рассказа служанки» зрителей ждет долгожданный спин-офф: критики Rotten Tomatoes уже выдали ему 84% одобрения

5 апреля 2026 17:38
Кадр из сериала «Заветы»

Вселенная сериала продолжает развиваться.

Фанаты «Рассказа служанки» наконец дождались продолжения истории Гилеада. Уже 8 апреля состоится премьера сериала «Заветы», а критики успели посмотреть первые серии. Судя по отзывам, проект получился напряжённым и атмосферным — в духе оригинала.

Критики уже поставили высокие оценки

Сериал получил 84% свежести на Rotten Tomatoes. Большинство обозревателей отметили, что «Заветы» сохраняют мрачную атмосферу оригинального проекта и поднимают важные темы.

Особенно критики выделили актёрскую работу Чейз Инфинити. По их словам, именно молодые герои добавляют истории свежий взгляд и новую эмоциональную глубину.

О чём расскажут Заветы

Действие сериала происходит спустя 17 лет после событий «Рассказа служанки». В центре сюжета — три героини, выросшие в условиях авторитарного режима Гилеада.

Они постепенно начинают понимать устройство власти и пытаются изменить систему. Первый сезон будет состоять из 10 серий.

Не обошлось без критики

Некоторые обозреватели отметили, что сериал слишком похож на «Рассказ служанки». По их мнению, проект не предлагает принципиально новых идей.

Однако даже критики признают, что «Заветы» остаются захватывающим и напряжённым сериалом. Многие уверены, что фанаты оригинала точно останутся довольны.

Премьера сериала «Заветы» состоится 8 апреля. И, судя по первым отзывам, возвращение в Гилеад обещает быть громким.

Фото: Кадр из сериала «Заветы»
Анастасия Луковникова
