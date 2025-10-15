Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор

Изначально «Прометей» задумывался совершенно иным. Вместо философской притчи планировался прямой приквел к «Чужому». Сценарий предполагал действие на знакомой планете LV-426. Зрители должны были увидеть легендарные яйца пришельцев и классических лицехватов.

Даже рабочее название проекта отличалось от финального. Фильм развивался под именем «Чужой: Инженеры». Он должен был напрямую связать события с оригинальной сагой о ксеноморфах.

Автор сценария «Чужого: Инженеры»

В конце 2009 года начинающий сценарист Джон Спейтс встретился с Ридли Скоттом. Во время беседы режиссер случайно упомянул о своем интересе к приквелу «Чужого». Он спросил у гостя, нет ли у того каких-либо соображений на этот счет.

Неожиданный вопрос застал Спейтса врасплох. Однако он немедленно начал импровизировать. Молодой автор набросал оригинальную мифологию, способную соединить сагу о Чужих с историей человеческой цивилизации.

Позже сценарист объяснил свой творческий подход. Он считал, что зрители проникнутся тайной Космического Жокея только через личную сопричастность.

Происхождение ксеноморфов должно быть тесно связано с прошлым и будущим людей. Такая связь позволяет по-новому взглянуть на собственную жизнь.

Ридли Скотт высоко оценил предложенную концепцию. Он пригласил Спейтса для разработки полноценного сценария. Эта встреча стала началом работы над проектом «Чужой: Инженеры».

Сюжет «Чужого: Инженеры»

Сценарий начинается на доисторической Земле. Инженер проводит ритуал, съедая особый пирог, после чего его тело распадается на рой жуков. Одно из существ кусает древнюю женщину, впрыскивая в нее ДНК Инженеров.

В недалеком будущем ученые находят под водой звездную карту и убеждают Питера Вейланда финансировать экспедицию. Корабль «Магеллан» с андроидом Дэвидом на борту отправляется по координатам и прибывает на LV-426 — ту самую луну из первого «Чужого».

Там команда обнаруживает пирамиды. Внутри находят трупы Инженеров с разорванными грудными клетками. Во время бури двое отставших членов экипажа погибают: одного убивает странное существо, другого пожирают жуки.

Позже на корабле выясняется, что один из ученых, Холлоуэй, был заражен лицехватом. Из его груди вырывается ксеноморф.

Главная героиня, Шоу, обнаруживает, что Дэвид нашел корабль Инженеров. Тот раскрывает правду: судно с грузом ксеноморфов летело уничтожить человечество, но существа перебили экипаж. Дэвид приводит Шоу к яйцам, и на нее нападает лицехват. Ей удается сбежать и удалить эмбрион.

Тем временем Дэвид пробуждает последнего Инженера. Тот, выслушав через андроида высокомерную речь Вейланда, приходит в ярость, отрывает Дэвиду голову и убивает почти всех. Шоу спасается и возвращается на «Магеллан». Пилот Янек, чтобы остановить корабль Инженеров, летящий к Земле, таранит его, жертвуя собой.

Шоу оказывается на планете в обломках, где ее атакует Ультраморф — существо, рожденное из пилота-Инженера. Она убивает его.

В финале голова Дэвида предупреждает, что Инженеры придут за ней. Пирамиды на луне активируются и посылают в космос сигнал бедствия — тот самый, который позже получит «Нострому».

Почему сюжет изменили

Готовый сценарий попал к Дэймону Линделофу, создателю сериала «Остаться в живых». Он оценил основную концепцию, но раскритиковал ключевую идею.

По его мнению, прямой приквел уничтожал интригу оригинала. Линделоф считал, что хорошие истории должны сохранять непредсказуемость до самого конца.

Он предложил альтернативный подход. Вместо прямого предшественника получилась параллельная история в той же вселенной. Такой формат оставлял пространство для продолжений и новых вопросов. По его совету действие перенесли на другую планету, LV-223.

Из сценария исчезли знакомые элементы франшизы. Вместо них появились философские темы, напоминающие «Бегущего по лезвию».

Основное внимание уделили отношениям создателя и творения. Центральной стала линия Вейланда и андроида Дэвида, а Инженеры превратились в богов-творцов, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

