Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор

Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор

15 октября 2025 10:23
Кадр из фильма «Прометей»

От первоначальной идеи было решено отказаться.

Изначально «Прометей» задумывался совершенно иным. Вместо философской притчи планировался прямой приквел к «Чужому». Сценарий предполагал действие на знакомой планете LV-426. Зрители должны были увидеть легендарные яйца пришельцев и классических лицехватов.

Даже рабочее название проекта отличалось от финального. Фильм развивался под именем «Чужой: Инженеры». Он должен был напрямую связать события с оригинальной сагой о ксеноморфах.

Автор сценария «Чужого: Инженеры»

В конце 2009 года начинающий сценарист Джон Спейтс встретился с Ридли Скоттом. Во время беседы режиссер случайно упомянул о своем интересе к приквелу «Чужого». Он спросил у гостя, нет ли у того каких-либо соображений на этот счет.

Неожиданный вопрос застал Спейтса врасплох. Однако он немедленно начал импровизировать. Молодой автор набросал оригинальную мифологию, способную соединить сагу о Чужих с историей человеческой цивилизации.

Позже сценарист объяснил свой творческий подход. Он считал, что зрители проникнутся тайной Космического Жокея только через личную сопричастность.

Происхождение ксеноморфов должно быть тесно связано с прошлым и будущим людей. Такая связь позволяет по-новому взглянуть на собственную жизнь.

Ридли Скотт высоко оценил предложенную концепцию. Он пригласил Спейтса для разработки полноценного сценария. Эта встреча стала началом работы над проектом «Чужой: Инженеры».

Сюжет «Чужого: Инженеры»

Сценарий начинается на доисторической Земле. Инженер проводит ритуал, съедая особый пирог, после чего его тело распадается на рой жуков. Одно из существ кусает древнюю женщину, впрыскивая в нее ДНК Инженеров.

В недалеком будущем ученые находят под водой звездную карту и убеждают Питера Вейланда финансировать экспедицию. Корабль «Магеллан» с андроидом Дэвидом на борту отправляется по координатам и прибывает на LV-426 — ту самую луну из первого «Чужого».

Там команда обнаруживает пирамиды. Внутри находят трупы Инженеров с разорванными грудными клетками. Во время бури двое отставших членов экипажа погибают: одного убивает странное существо, другого пожирают жуки.

Позже на корабле выясняется, что один из ученых, Холлоуэй, был заражен лицехватом. Из его груди вырывается ксеноморф.

Главная героиня, Шоу, обнаруживает, что Дэвид нашел корабль Инженеров. Тот раскрывает правду: судно с грузом ксеноморфов летело уничтожить человечество, но существа перебили экипаж. Дэвид приводит Шоу к яйцам, и на нее нападает лицехват. Ей удается сбежать и удалить эмбрион.

Тем временем Дэвид пробуждает последнего Инженера. Тот, выслушав через андроида высокомерную речь Вейланда, приходит в ярость, отрывает Дэвиду голову и убивает почти всех. Шоу спасается и возвращается на «Магеллан». Пилот Янек, чтобы остановить корабль Инженеров, летящий к Земле, таранит его, жертвуя собой.

Шоу оказывается на планете в обломках, где ее атакует Ультраморф — существо, рожденное из пилота-Инженера. Она убивает его.

В финале голова Дэвида предупреждает, что Инженеры придут за ней. Пирамиды на луне активируются и посылают в космос сигнал бедствия — тот самый, который позже получит «Нострому».

Кадр из фильма «Прометей»

Почему сюжет изменили

Готовый сценарий попал к Дэймону Линделофу, создателю сериала «Остаться в живых». Он оценил основную концепцию, но раскритиковал ключевую идею.

По его мнению, прямой приквел уничтожал интригу оригинала. Линделоф считал, что хорошие истории должны сохранять непредсказуемость до самого конца.

Он предложил альтернативный подход. Вместо прямого предшественника получилась параллельная история в той же вселенной. Такой формат оставлял пространство для продолжений и новых вопросов. По его совету действие перенесли на другую планету, LV-223.

Кадр из фильма «Прометей»

Из сценария исчезли знакомые элементы франшизы. Вместо них появились философские темы, напоминающие «Бегущего по лезвию».

Основное внимание уделили отношениям создателя и творения. Центральной стала линия Вейланда и андроида Дэвида, а Инженеры превратились в богов-творцов, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Ридли Скотт отказался снимать «Терминатор 3» даже за 20 млн долларов.

Фото: Кадры из фильма «Прометей» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Читать дальше 15 октября 2025
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Читать дальше 15 октября 2025
До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT Читать дальше 13 октября 2025
Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Читать дальше 13 октября 2025
Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Читать дальше 13 октября 2025
Кэмерон рассказал, чего ждать от фильма «Аватар: Огонь и пепел»: третья часть будет самой мрачной Кэмерон рассказал, чего ждать от фильма «Аватар: Огонь и пепел»: третья часть будет самой мрачной Читать дальше 13 октября 2025
В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров Читать дальше 13 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше