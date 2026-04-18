Вместо многосерийного «Первого отдела», когда кучи сезонов не нужны: нашла 3 российских детектива с увлекательным сюжетом

18 апреля 2026 13:00
Кадры из сериалов «Комплекс бога», «Отличница», «Мерзлая земля»

Буквально 5-8 серий.

Длинные сериалы, как «Первый отдел», порой увлекают зрителей запутанными сюжетами, однако для тех, кто предпочитает быстрое развитие событий и не хочет тратить время на ожидание, такие проекты могут показаться утомительными. Поэтому мы подобрали для любителей детективов 3 сериала с одним сезоном буквально из 5-8 серий.

«Комплекс бога»

В столице пропадает дочь знаменитого пианиста Константина Зобнина. Вскоре находят мертвой другую девочку. Следствие видит в Зобнине главного подозреваемого, но психиатр Алексей с этим не согласен. В это время его новый пациент, успешный бизнесмен Владимир Нестеров, рассказывает о своих навязчивых идеях. Проанализировав информацию, Алексей начинает подозревать Нестерова в преступлениях и решает провести собственное расследование.

В главных ролях: Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Марина Васильева, Ольга Лерман. Режиссер: Флюза Фархшатова («Тоннель», «Спроси Марту»).

Количество серий: 5, Возраст: 18+

«Отличница»

Весной 1958 года молодая выпускница юридического факультета Ленинградского университета, Мария Крапивина, попадает в уголовный розыск. Ей предстоит столкнуться с суровыми и опытными оперативниками, и в первый день работы она раздумывает об уходе. Но всё меняется, когда она узнаёт о предателе в коллективе, связанном с опасной бандой. Решив остаться и выявить «крота», Маша сталкивается с подозрением ко всем коллегам, включая харизматичного начальника Шведова, к которому у неё начинают возникать чувства.

В главных ролях: Никита Ефремов, Яна Гладких, Таисия Вилкова, Александр Яценко. Режиссер: Оксана Карас («Мерзлая земля»).

Количество серий: 8 Возраст: 16+

«Мерзлая земля»

В небольшом приморском городке Озёрск живёт таксистка Лариса Айдарова, увлекающаяся выпечкой тортов. После сложного развода она готовится к свадьбе с коллегой Максимом. Однако её счастье рушится, когда Максима арестовывают по подозрению в жестоком преступлении. Приехавший следователь из Москвы считает его виновным в серии аналогичных дел. Лариса решает провести собственное расследование, чтобы доказать его невиновность и раскрыть всю правду.

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Чурсин, Полина Гухман, Антон Филипенко. Режиссер: Оксана Карас («Отличница»).

Количество серий: 8 . Возраст: 18+

Фото: Кадры из сериалов «Комплекс бога», «Отличница», «Мерзлая земля»
Камилла Булгакова
