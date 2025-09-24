Вместо Мине теперь будет Боран: в 30 серии «Далекого города» зрителей ждало невероятное воскрешение из мертвых

Меню
24 сентября 2025 14:44
Кадр из сериала «Далекий город»

Все-таки турецкая медицина творит чудеса.

История «Далекого города» получила неожиданное продолжение: сценаристы вернули Борана, а Мине, напротив, вывели из игры. 30 серия получилась напряжённой, полной драматических решений и эмоциональных столкновений. Рассказываем, что было.

Трагедия Мине и потеря ребёнка

Мине увезли в больницу после аварии, и врачи оказались перед тяжёлым выбором: спасать её или ребёнка. В итоге выжила только она. Героиня продолжила винить окружающих, но не себя, и на фоне отчаяния стала шантажировать Алью и Джихана документами.

Алья, Садакат и смертельная развязка

Алья помогла Мине скрыться из больницы, однако та не собиралась останавливаться. В кульминации всё решила Садакат: она выстрелила в Мине и сожгла бумаги.

Для себя она оправдала поступок — «ради спасения Дениза», но Алья восприняла это как убийство матери, даже если речь шла о безумной женщине.

Эмель и тайна Борана

Параллельно зрителям показали Эмель — загадочную женщину, связанную с могилой Борана. Она сообщила Джихану, что в гробу вовсе не его брат, а её муж.

Следя за ювелиром Вургуном, Джихан находит неопровержимое доказательство: в доме мужчины за ширмой лежит Боран Албора — живой, но в коме.

Линии Каи, Зеррин и Ипек

Кая продолжает метаться между прошлым и настоящим, Зеррин и Ипек — в центре его внимания, но отрицать чувства к Зеррин он не в силах. Демир при этом настаивает, что Зеррин останется его женой, несмотря на сопротивление семьи.

Символичная сцена с кулоном

На фоне всех потрясений Алья вставляет фото Джихана в кулон — жест, показывающий, что её сердце окончательно выбрало мужа, несмотря на то, что тень Борана снова вернулась в их жизнь.

Итоги серии

Мине погибла — логичный финал её разрушительной линии. Но «воскрешение» Борана вызвало споры: зрители восприняли это как слишком рискованный сценарный ход. Теперь интрига сводится к тому, кто подменил тело, зачем Вургун скрывал Борана и как изменится баланс сил между семьями.

Ранее мы писали: Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
