Меню
Русский English
Отмена
Вместо «Метода» и «Ганнибала»: нашла 3 детективных сериала с рейтингом выше 6.0 — напряжение до сих пор не отпускает

30 марта 2026 18:08
Кадры из сериалов «Его и её», «1992», «Дорогуша»

Когда создатели точно пострались.

Сериалы о детективах, преступлениях, маньяках остаются невероятно популярными во всем мире. Эти проекты держат нас в напряжении. Порой мы сами чувствуем себя детективами, пытаясь предугадывать действия персонажей, анализировать детали и ошибаться вместе с ними. Кажется, что, кроме российского «Метода» и зарубежной киносерии про Ганнибала Лектора, ничего интересного нет, но это не так. Рассказываю про три сериала, которые просто будут держать в напряжении, а развитие событие будет предугадать местами очень сложно.

«Его и её», рейтинг на Кинопоиске: 7,4

Этот мини-сериал от Netflix с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом является адаптацией романа Элис Фини, перенесенного из Англии в американскую Джорджию. В центре сюжета находятся супруги, которые больше года не общались после трагической смерти своей дочери. Он занимается расследованием убийства, а она — журналистка, освещающая это дело.

«Его и её»

Повествование ведется с двух точек зрения, и с каждой серией становится все более очевидным, что их общее прошлое намного глубже связано с текущими событиями, чем кажется на первый взгляд. Сериал мастерски складывает историю из мелочей — секретов, лжи и недомолвок, которые в итоге формируют целостную картину. Он также играет с жанровыми элементами, отсылая зрителя к известным фильмам, таким как «Крик» и «Психо».

«1992», рейтинг на Кинопоиске: 6,0

Испанский сериал, созданный Алексом де ла Иглесиа, открывается серией убийств, связанных с выставкой Expo ’92 в Севилье. На месте преступлений обнаруживают фигурку маскота Курро, а сам убийца появляется в зеленом костюме и использует огнемет.

Расследование ведут вдова одной из жертв и бывший полицейский, и по мере развития сюжета становится ясно, что преступления имеют связь с событиями, которые произошли тридцать лет назад.

«1992»

Сериал сочетает в себе элементы детектива и хоррора, при этом не скатываясь в чистый трэш: важно не только присутствие маньяка, но и то, как прошлое связывает его жертв. Линия героев, которым за сорок, также становится значимой частью расследования, представляя немолодых персонажей в новом свете.

«Дорогуша», рейтинг на Кинопоиске: 6,7

Этот мини-сериал с Эллой Пернелл предлагает свежий взгляд на привычную формулу: здесь в центре внимания не расследование, а сама убийца. Рианнон Льюис — девушка, которую окружающие не воспринимают всерьез, начинает убивать людей, которых обвиняет в своих бедах. Импульсом для этого становится совет отца «научиться отстаивать границы», который она интерпретирует буквально.

«Дорогуша»

Первое убийство происходит спонтанно, но вскоре становится для героини способом почувствовать контроль над своей жизнью. Сериал последовательно показывает, как насилие проникает в повседневность, а работа Рианнон в местной газете позволяет ей оставаться в центре событий расследования. Элла Пернелл изображает свою героиню без притворства — это не история оправдания, а наблюдение за тем, как формируется пугающая норма.

Делитесь своими впечатлениями, какие остросюжетные проекты нравятся вам?

Фото: Кадры из сериалов «Его и её», «1992», «Дорогуша»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше