Вместо «Колец власти» лучше бы экранизировали эту историю Толкина: Арагорн уже умер, и Средиземье снова во тьме

14 декабря 2025 14:44
Кадр из фильма «Властелин колец»

Об этом произведении мало кто знает.

После выхода «Колец власти» стало ясно: экранизировать Толкина в XXI веке — рискованное, но неизбежное дело. Однако у профессора есть текст, который словно создан именно для телевидения, — и о нём почти не говорят. Это «Новая тень», незаконченный сиквел «Властелина колец», от которого сам Толкин когда-то отказался.

Что такое «Новая тень» и почему она важна

Толкин оставил всего 13 страниц истории, действие которой разворачивается примерно через сто лет после победы над Сауроном. Арагорна уже нет, Гондором правит его сын Эльдарион, а эпоха героев сменилась эпохой чиновников, интриг и усталости от мира. В центре — Борлас, ветеран прошлых войн, и молодой Саэлон, сталкивающиеся с зарождающимся культом Тьмы. Без колец, без орков, без эпических походов — только люди и их тяга к разрушению.

Почему Толкин бросил эту историю

Профессору не понравился тон. «Новая тень» выходила слишком мрачной, слишком политической и почти лишённой сказочного света, которым дышал «Властелин колец». Это был не эпос, а тревожный триллер о разложении власти. Для Толкина — тупик. Для современного зрителя — почти подарок.

Почему сегодня это идеальный материал для сериала

Современное телевидение живёт историями «после победы». «Дом дракона», «Андор», поздние сезоны «Игры престолов» — все они исследуют миры, где легенды уже позади, а впереди только борьба за влияние. «Новая тень» идеально вписывается в эту логику: культ, политические заговоры, усталый Гондор, правитель, вынужденный доказывать право на трон без помощи мифов.

Почему экранизация была бы даже честнее оригиналов

Парадоксально, но именно незавершённость делает «Новую тень» удобной для адаптации. Здесь нет канона, который страшно нарушить. Есть направление, атмосфера и идея — и простор для сценаристов, которым не нужно «ужимать» текст, как это часто бывает с Толкином. Этот сериал мог бы рассказать о Средиземье то, чего сам профессор боялся: что зло возвращается не в виде чудовищ, а в виде людей.

И, возможно, именно такой «Властелин колец» сегодня и нужен.

Ранее мы писали: «Золотое дно» с Гуськовым и Снигирь — безусловный лидер: ТОП-5 самых популярных российских сериалов на ИВИ за неделю.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
