Вместо Италии и Франции теперь Греция? Рассказываем, что уже известно о 6 сезоне «Эмили в Париже»

Пятый сезон «Эмили в Париже» закончился так, будто это не финал, а длинная пауза перед следующим актом. Эмили вернулась из Рима в Париж, отказалась от идеальной жизни в Италии и снова оказалась в точке, где чувства, карьера и дружба перепутаны окончательно. И именно в этот момент разговоры о шестом сезоне стали практически неизбежными.

Продлили ли сериал официально

На данный момент Netflix ещё не объявил о продлении «Эмили в Париже» на шестой сезон. Но для этой платформы это обычная практика: сериал стабильно продлевают примерно через месяц после выхода предыдущего сезона, и чаще всего без лишнего шума.

Если ориентироваться на прошлые годы, официальное подтверждение стоит ждать в начале 2026 года. Единственное, что могло бы помешать, — резкий обвал рейтингов, но с учётом любви зрителей к этому проекту такой сценарий выглядит маловероятным.

Что намекнул Netflix

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос фактически включил «Эмили в Париже» в список шоу, которые вернутся в 2026 году. Формально это ещё не пресс-релиз, но по факту — почти прямое подтверждение, что сериал продолжится.

Учитывая, что «Эмили» всегда выходила ежегодно, за исключением периода забастовок сценаристов, шестой сезон идеально вписывается в привычный график стриминга.

Кто вернётся в 6-м сезоне

Лили Коллинз почти наверняка снова сыграет Эмили Купер — без неё сериал просто не существует. Вернутся Сильви, Жюльен и Люк, а также принцесса Джейн в исполнении Минни Драйвер, ставшая новым партнёром агентства Grateau и потенциальным источником хаоса.

Минди по-прежнему застряла в любовном треугольнике между Альфи и Нико, так что оба персонажа, скорее всего, снова появятся. Самый ожидаемый камбэк — Габриэль: теперь, когда Эмили свободна, у него наконец появляется шанс вернуть её.

Кто может исчезнуть

Марчелло Муратори, судя по финалу пятого сезона, остался в прошлом. Их отношения с Эмили закончены, и если итальянский наследник кашемира и вернётся, то максимум в формате короткого камео.

О чём будет новый сезон

Финал пятого сезона прямо намекает на смену декораций: Габриэль приглашает Эмили в Грецию, и почти наверняка часть серий развернётся именно там. Параллельно Минди мечтает о девичнике на Миконосе, так что поездка может стать коллективной — с новыми конфликтами и старыми чувствами.

В Париже же агентству Grateau придётся учиться работать с принцессой Джейн, которая не признаёт границ между гламуром, маркетингом и личной выгодой. И, судя по всему, на этот раз проблемы Эмили будут не только романтическими.

Будет ли шестой сезон последним

Даррен Старр уже говорил, что сериал будет выходить «столько сезонов, сколько позволят». Но для Netflix шесть сезонов — почти потолок, так что именно шестой может стать логической точкой или, наоборот, подготовкой к финалу.

В любом случае ясно одно: история Эмили Купер ещё не закончена, и Париж — или, возможно, Греция — снова ждёт.

