Киноафиша Статьи Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»

Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»

11 декабря 2025 18:37
Кадр из сериала «Вегетация»

Разбираемся чем похожи проекты.

Лавры западного хита «Фоллаут» явно не дают покоя российским авторам. Вот и сюжет нового проекта «Вегетация» показался зрителям слишком уж знакомым. Только место опасной пустоши в этом сериале покажут постапокалиптическую тайгу.

Сюжет сериала «Вегетация»

В недалёком будущем Урал преображается до неузнаваемости — его покрывает таинственный и стремительно растущий лес, ставший источником ценного нового топлива. На фоне легальной добычи здесь расцветает и браконьерство.

Опытный бригадир Типалов собирает команду для опасной охоты за редкими деревьями, за которые на чёрном рынке дают баснословные деньги.

Его прежний проводник исчез, и теперь он вынужден взять в команду нового человека — бродягу Харлея, славящегося особым чутьём к лесу. Харлей знает заветное место, где ценных деревьев — сотни, что сулит всем богатство, о котором даже не мечтали.

Но в самый ответственный момент Харлей пропадает, и Типалов принимает рискованное решение идти без него.

К экспедиции присоединяется его амбициозная племянница Маринка, жаждущая доказать, что в этом суровом деле она ничуть не хуже мужчин. За ней, как тень, увязывается влюблённый в неё Серега Башенин. Неожиданно в группе появляется и его брат-близнец Митя, который оказывается тем, кто способен вести людей по таёжным тропам. Однако у Мити есть своя глубокая тайна.

Кадр из сериала «Вегетация»

«Вегетация» и «Фоллаут»

Схожесть двух проектов нельзя отрицать. Однако в основе «Вегетации» — не видеоигра, а литературный источник, книга Алексея Иванова.

Мир сериала — это, во-первых, браконьерские бригады и места, где надо сбывать добычу. Очень похоже на «Фоллаут»

Во-вторых, это футуристические машины, которые Иванов описывал в тексте более чем подробно. В американском хите сложные конструкции тоже есть, достаточно вспомнить экипировку рыцарей Братства Стали.

Ну и наконец команда героев, которая идет до заветной цели, тут же напоминает Люси и Гуля. Насколько похожи будут два сериала, узнаем в следующем году, когда «Вегетация» выйдет на экраны.

Кадр из сериала «Вегетация»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему обычные крышки стали валютой Пустоши.

Фото: Кадры из сериала «Вегетация»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
