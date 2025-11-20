Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии

Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии

20 ноября 2025 06:29
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Эта серия станет решающей для будущего проекта.

В «Клюквенном щербете» начинается новая ветвь истории — спокойных времен не будет ни у кого. Герои будто вступают в следующий круг испытаний: кто-то пытается снова построить жизнь, кто-то — удержать то, что осталось от старой, а кто-то неожиданно получает шанс на любовь, которая меняет всё.

Абдуллах снова женится — и дом готов к буре

Господин Абдуллах делает ход, которого не ждал никто — объявляет семье о женитьбе и практически сразу приводит будущую супругу в дом. Тизер умышленно играет на нервах: то ли это сватовство, то ли уже свадьба, но ясно одно — глава семьи окончательно закрывает старую главу.

И легче от этого никому не станет.

Нурсема готова вступить в бой

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Пережившая слишком многое, Нурсема сейчас — самый прямой и честный голос в семье. Она предупреждает отца: если новая жена нарушит покой дома, она не будет молчать. И предупреждение — это ещё мягко сказано.

Самое интригующее: у избранницы Апо, Салкым, есть сын Эмир. Тот самый Эмир, с которым встречается Чимен. И их первое столкновение в доме Апо — почти кинематографическое признание судьбы: будто Чимен теперь живёт жизнь Доа, снова входя в семью, где слишком многое держится на традициях.

Фатих наконец понимает масштаб утраты

Фатих разбит. Он словно заново осознаёт потерю Доа — приходит на могилу, где говорит то, что при жизни не успел сказать. Эта линия обещает стать одной из самых драматичных в новой арке: сильный мужчина, который впервые не справляется ни с чем — даже с собой.

Кывылджим и Омер: стена растёт, искры — тоже

Кывылджим по-прежнему одинока и всё ещё ждёт Омера — хоть и не признаётся себе. Но именно сейчас между ними появляется третье лицо: помощница Омера, слишком внимательная к Кемалю, слишком вовлечённая в жизнь шефа.

Для Кывылджим, которая потеряла и дочь, и мужа, это большой удар. Пока она переживает утрату, муж связался с мафией, а вместо себя присылает молодую красотку. Как тут держаться?

Асуде продолжает быть точкой опоры: она напоминает ей, что работа лечит лучше лекарств — и, похоже, Кывылджим снова выберет именно её.

Старые разборки, новые лица — динамика только ускоряется

Апо идёт к алтарю в третий раз, Чимен случайно попадает в семью, которая определит её судьбу, Джемре и Алев продолжают жить у Уналов, а Арсланы неизбежно вплетены в эту историю.

Это новый этап «Клюквенного щербета» — с новыми героями, но теми же болевыми точками. Судя по первым эпизодам новой главы, нас ждёт не просто продолжение, а перезагрузка эмоций и интриг.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха Читать дальше 19 ноября 2025
Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры) Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры) Читать дальше 21 ноября 2025
Не можете дождаться 5 сезона «Очень странных дел»? Эти 10 сериалов скрасят мучительное ожидание и помогут пережить паузу Не можете дождаться 5 сезона «Очень странных дел»? Эти 10 сериалов скрасят мучительное ожидание и помогут пережить паузу Читать дальше 21 ноября 2025
Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела» Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела» Читать дальше 20 ноября 2025
«Мечту Эшрефа» смотрят не только в Турции, но и во всем мире: 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году «Мечту Эшрефа» смотрят не только в Турции, но и во всем мире: 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году Читать дальше 20 ноября 2025
В культовой американской фантастике 90-х «Вавилон-5» нашли советский след: а все благодаря Сьюзен Ивановой В культовой американской фантастике 90-х «Вавилон-5» нашли советский след: а все благодаря Сьюзен Ивановой Читать дальше 20 ноября 2025
В одном фанаты «Игры престолов» сошлись без споров и баталий: выбрали самого худшего персонажа за все 8 сезонов В одном фанаты «Игры престолов» сошлись без споров и баталий: выбрали самого худшего персонажа за все 8 сезонов Читать дальше 19 ноября 2025
Netflix мог бы спасти четвертый сезон «Ведьмака» всего одним ловким ходом: жаль, что никто до этого не додумался Netflix мог бы спасти четвертый сезон «Ведьмака» всего одним ловким ходом: жаль, что никто до этого не додумался Читать дальше 19 ноября 2025
На «ИВИ» среди турецких проектов лидируют эти 3 сериала: в этом сезоне зрители смотрят их запоем – список без «Клюквенного щербета» На «ИВИ» среди турецких проектов лидируют эти 3 сериала: в этом сезоне зрители смотрят их запоем – список без «Клюквенного щербета» Читать дальше 19 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше