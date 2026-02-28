Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»

За новым противостоянием тоже будет интересно наблюдать.

3 марта на НТВ стартует «Новая земля», и сразу скажу: если вы ищете харизматичных оперативников уровня Брагина и Шибанова, присмотритесь к Тимофею Забелину.

Герой Александра Константинова — оперативник в отставке, который возвращается в Бердянск и быстро понимает: это уже совсем другой мир. Здесь нет привычной «мирной» рутины — проверка машины на взрывчатку становится нормой, а обычное задержание может закончиться перестрелкой.

Сам Константинов честно признаётся:

«Мой герой — персонаж неоднозначный… несмотря на то, что он родился здесь, это место становится новым домом с новыми правилами».

И это ключ к образу. Забелин — не бронзовый супермен, а живой человек, который заново учится ориентироваться на родной земле.

Когда охотник сам становится подозреваемым

Самое вкусное в завязке — Забелин почти сразу оказывается по другую сторону баррикад. Во время одного из расследований именно он попадает под подозрение.

И тут в игру входит второй сильный игрок истории.

Александр Тютюник — офицер без права на эмоции

Начальник местного ФСБ Александр Тютюник в исполнении Алексея Анищенко — тот самый персонаж, который не повышает голос без причины, но давит авторитетом.

Он убеждён в виновности Забелина и методично пытается это доказать. При этом Анищенко подчёркивает важную деталь образа: для его героя служба — абсолютный приоритет.

«Для него служба государству, Родине и народу превыше всего… он должен терпеть во имя всех», — объяснил актёр.

И вот это внутреннее напряжение делает Тютюника особенно опасным оппонентом: он не импульсивный, он системный.

Почему за этой парой стоит следить

По первым вводным «Новая земля» строится не только на экшене, но и на жёстком конфликте характеров. С одной стороны — упрямый Забелин, который не собирается признавать чужую правду. С другой — принципиальный Тютюник, для которого приказ важнее эмоций.

И если сценаристы выдержат этот нерв до финала, у НТВ может появиться новая крепкая детективная пара — не копия Брагина и Шибанова, но персонажи с собственными зубами.

Премьера — уже 3 марта. Судя по вводным, скучно точно не будет.