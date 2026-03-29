Киноафиша Статьи Вместо 16 серий — 8, а героев больше: что изменилось в американской адаптации российского хита «Бессонница»

Вместо 16 серий — 8, а героев больше: что изменилось в американской адаптации российского хита «Бессонница»

29 марта 2026 15:13
Кадр из сериала «Бессонница»

Сериал получился жестче и насыщеннее.

В 2018 году вышел американский сериал Insomnia, основанный на российском проекте «Бессонница» 2014 года. История осталась прежней: участники смертельной игры получают укол и больше не могут спать. Заснул — погиб. Победителем станет только один.

Но адаптация заметно отличается от оригинала — и не всегда в лучшую сторону.

Сюжет остался прежним, но стал жестче

В российской версии 10 участников пытались выжить, не засыпая, на протяжении 16 серий. В американской адаптации участников стало больше — 20 человек, а сам сериал сократили до восьми эпизодов.

При этом действие начинается сразу с жестких сцен. Участники едва успевают услышать правила, как начинается борьба за выживание. Персонажи сразу вступают в конфликт, стреляют и устраивают настоящую охоту друг на друга.

В российском оригинале герои вели себя более сдержанно, а напряжение нарастало постепенно.

Разные герои и атмосфера

В обеих версиях за участниками наблюдают богатые люди, которые делают ставки на выживание. Однако атмосфера сильно отличается.

В российской версии участники выглядели более сдержанными и интеллигентными. В американской — больше агрессии, грубости и черного юмора.

Также американская адаптация стала значительно мрачнее. В ней появляются более жестокие персонажи и откровенно тревожные сюжетные линии.

Стоит ли смотреть адаптацию

Американская «Бессонница» получилась более жесткой и динамичной, но при этом уступила оригиналу по атмосфере и глубине персонажей.

Тем не менее сериал может заинтересовать поклонников триллеров и выживания. Особенно если хочется сравнить две версии одной истории и увидеть, как один сюжет по-разному раскрывается в разных странах.

Фото: Кадр из сериала «Бессонница»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
