Вместе с богатством и славой в семью Шелби пришло цыганское проклятье: чем был опасен голубой сапфир

30 октября 2025 12:48
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Совпадение или мистика — уже не имело значения.

В «Острых козырьках» даже драгоценности могут быть опасны. Голубой сапфир, подаренный Томми Шелби русским эрцгерцогом, должен был стать символом статуса — но обернулся проклятием. Томми преподнёс камень жене Грейс, и на первом же приёме, где она его надела, в неё попала пуля. С тех пор Шелби верил: беда началась именно с этого сапфира.

Проклятие, в которое нельзя не поверить

Племянница эрцгерцога сказала Томми, что камень проклят цыганкой. И для человека, выросшего в этой среде, такие слова звучали как приговор. Он отвёз драгоценность к матриарху клана — мадам Босуэлл. Та взяла сапфир и сказала, что он несёт смерть. Но избавиться от него Томми уже не мог: проклятие передалось дальше.

Спустя время дочь Босуэлл — Эвадн Барвелл — надела сапфир на свою семилетнюю дочь Конни. Девочка умерла в ту же ночь. С тех пор Эвадн поклялась, что если у Томми когда-нибудь родится дочь, она погибнет в том же возрасте.

Кадр из сериала «Острые козырьки»

Когда проклятие стало правдой

Годы спустя Руби Шелби начала бредить, видеть видения и говорить цыганские слова. Томми пытался бороться с болезнью, но девочка умерла, не дожив и до восьми.

Всё сбылось — слово в слово. Для Томми это стало не мистикой, а личным судом: он понял, что расплата настигла не за сапфир, а за всё зло, которое он приносил другим.

Голубая кровь и синие грехи

Создатель сериала Стивен Найт говорил, что сапфир — это символ власти и богатства, которые отравляют. Томми хотел приобщиться к миру аристократии, но получил вместе с драгоценностью их ядовитое наследие.

Так проклятие перестало быть суеверием — оно стало отражением судьбы человека, который решил торговать душой ради силы.

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»
