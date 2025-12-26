Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вместе они — идеальный тандем»: в Сети появились редкие кадры 5 сезона «Первого отдела» для НТВ с Брагиным и Шабановым (для тех, кто соскучился)

«Вместе они — идеальный тандем»: в Сети появились редкие кадры 5 сезона «Первого отдела» для НТВ с Брагиным и Шабановым (для тех, кто соскучился)

26 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Зрители ждут с нетерпением продолжения и готовы перематривать все с 1 сезона.

Кинокомпания «Триикс Медиа» опубликовала свежие кадры со съёмок «Первого отдела-5», и этого оказалось достаточно, чтобы фанаты снова заговорили о продолжении.

Детектив НТВ давно перестал быть просто сериалом — для зрителей это уже почти традиция, как бой курантов под Новый год.

Новые фото со съёмочной площадки показывают, что история Шабанова и Брагина входит в очередную фазу. Камеры снова ловят их в движении, в работе, в том самом ритме, который сделал «Первый отдел» одним из самых узнаваемых проектов канала. Подпись к кадрам у продюсеров получилась почти как слоган:

«Один думает, другой догоняет. Вместе они — идеальный тандем. Делимся эксклюзивными кадрами со съёмок детектива „Первый отдел-5“ для НТВ».

В соцсетях зрители мгновенно подхватили волну. Для фанатов этот сериал давно стал чем-то большим, чем просто очередной криминальный проект.

«1 января выйдет „Первый отдел“ 1 сезон. Значит согласно традиции, до 5 сезона рукой подать».

Другие смотрят на пятый сезон уже как на логичное продолжение большого телевизионного пути.

«Ждём с нетерпением продолжение хайпового сиквела, и конечно же самых лучших, крутых друзей Шабанова и Брагина».

Судя по настроениям в сети и по тому, как активно продвигаются новые съёмки, «Первый отдел-5» для НТВ — не просто ещё один сезон, а важный телевизионный якорь. Пока зрители пересматривают старые серии и считают дни до новых, сериал уверенно сохраняет статус одного из самых ожидаемых возвращений на российском ТВ.

Также прочитайте: Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»? НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»? Читать дальше 26 декабря 2025
Зрители всё посчитали сами: какой сериал НТВ выйдет первым — «Невский» или «Первый отдел»? И сколько серий уже снято? Зрители всё посчитали сами: какой сериал НТВ выйдет первым — «Невский» или «Первый отдел»? И сколько серий уже снято? Читать дальше 23 декабря 2025
«Море крови, горы трупов»: «Анонимный детектив» — самый депрессивный детектив НТВ, после которого «Невский» кажется доброй сказкой «Море крови, горы трупов»: «Анонимный детектив» — самый депрессивный детектив НТВ, после которого «Невский» кажется доброй сказкой Читать дальше 27 декабря 2025
«Этерна» и «Фишер. Затмение» — 2 и 3 место в списке разочарований 2025 года: какой сериал россияне прозвали провалом, отдав 1 место? «Этерна» и «Фишер. Затмение» — 2 и 3 место в списке разочарований 2025 года: какой сериал россияне прозвали провалом, отдав 1 место? Читать дальше 27 декабря 2025
10 лет назад зрители смотрели только этот сериал на НТВ: что будет если смешать «Во все тяжкие» с «Ликвидацией» и позвать на главную роль Гармаша 10 лет назад зрители смотрели только этот сериал на НТВ: что будет если смешать «Во все тяжкие» с «Ликвидацией» и позвать на главную роль Гармаша Читать дальше 26 декабря 2025
25% у «Шефа», 21% у «Нашего спецназа», а 1 место даже не у «Невского», а у другого проекта: итоги 2025-го года от «Триикс Медиа» 25% у «Шефа», 21% у «Нашего спецназа», а 1 место даже не у «Невского», а у другого проекта: итоги 2025-го года от «Триикс Медиа» Читать дальше 25 декабря 2025
Паламарчук обошел Борисова и Жаркова, а «Первый отдел» оставил с носом «Фишера» и «Аутсорс»: главные итоги 2025 года по версии Кино-Театр.Ру Паламарчук обошел Борисова и Жаркова, а «Первый отдел» оставил с носом «Фишера» и «Аутсорс»: главные итоги 2025 года по версии Кино-Театр.Ру Читать дальше 25 декабря 2025
Со 2 января станет понятно, когда выйдет 5 сезон «Первого отдела»: НТВ раскрыл карты — гадать на кофейной гуще не придется Со 2 января станет понятно, когда выйдет 5 сезон «Первого отдела»: НТВ раскрыл карты — гадать на кофейной гуще не придется Читать дальше 24 декабря 2025
В преддверии Нового года НТВ выпускает горячую детективную новинку: сразу 8 серий за два дня — это «бомба» В преддверии Нового года НТВ выпускает горячую детективную новинку: сразу 8 серий за два дня — это «бомба» Читать дальше 24 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше