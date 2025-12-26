«Вместе они — идеальный тандем»: в Сети появились редкие кадры 5 сезона «Первого отдела» для НТВ с Брагиным и Шабановым (для тех, кто соскучился)

Зрители ждут с нетерпением продолжения и готовы перематривать все с 1 сезона.

Кинокомпания «Триикс Медиа» опубликовала свежие кадры со съёмок «Первого отдела-5», и этого оказалось достаточно, чтобы фанаты снова заговорили о продолжении.

Детектив НТВ давно перестал быть просто сериалом — для зрителей это уже почти традиция, как бой курантов под Новый год.

Новые фото со съёмочной площадки показывают, что история Шабанова и Брагина входит в очередную фазу. Камеры снова ловят их в движении, в работе, в том самом ритме, который сделал «Первый отдел» одним из самых узнаваемых проектов канала. Подпись к кадрам у продюсеров получилась почти как слоган:

«Один думает, другой догоняет. Вместе они — идеальный тандем. Делимся эксклюзивными кадрами со съёмок детектива „Первый отдел-5“ для НТВ».

В соцсетях зрители мгновенно подхватили волну. Для фанатов этот сериал давно стал чем-то большим, чем просто очередной криминальный проект.

«1 января выйдет „Первый отдел“ 1 сезон. Значит согласно традиции, до 5 сезона рукой подать».

Другие смотрят на пятый сезон уже как на логичное продолжение большого телевизионного пути.

«Ждём с нетерпением продолжение хайпового сиквела, и конечно же самых лучших, крутых друзей Шабанова и Брагина».

Судя по настроениям в сети и по тому, как активно продвигаются новые съёмки, «Первый отдел-5» для НТВ — не просто ещё один сезон, а важный телевизионный якорь. Пока зрители пересматривают старые серии и считают дни до новых, сериал уверенно сохраняет статус одного из самых ожидаемых возвращений на российском ТВ.

