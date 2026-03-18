Киноафиша Статьи Влюбляет больше Брагина: этому фильму с Колесниковым уже 8 лет — с ума свести там может не только он

Влюбляет больше Брагина: этому фильму с Колесниковым уже 8 лет — с ума свести там может не только он

18 марта 2026 20:04
Кадр из фильма «Движение вверх»

Что стоит посмотреть с Иваном Колесниковым.

Актера Ивана Колесникова обожают многие, в том числе любовью зрителей является Юрий Брагин из «Первого отдела». Однако в фильмографии актера немало харизматичных ролей, в тои числе в культовом фильме «Движение вверх».

О чем фильм

Есть победы, которые меняют ход истории — победы духа, народа и всего мира. К таким относится знаменитая «трёхсекундная» победа сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была побеждена команда США, которую считали непобедимой.

Трудно было представить, что американскую сборную можно обыграть на Олимпиаде. Но советские баскетболисты сделали это — русские и грузины, украинцы и казахи, белорусы и литовцы.

Когда поражение равнялось поражению страны, и после теракта матчи прошли в напряжённой обстановке, главный тренер сборной готов был на всё, чтобы помочь игрокам сломать миф о непобедимости американцев. Он верил, что создал сильнейшую команду в мире, сначала вселил эту веру в своих подопечных, а затем — в зрителей по всему миру. Именно эта история и рассказывается в фильме

Душка Колесников, невероятный Машков и мотивация на 10 лет вперед

В спортивном фильме актер воплотил образ знаменитого советского форварда Александра Белова. В ленте его герой — ключевой игрок, забросивший победный бросок в последние три секунды финального матча Олимпиады-72 в Мюнхене. Машков сыграл Владимира Гаранжина, главного тренера баскетбольной сборной. Это жесткий и принципиальный человек, который все равно нравится зрителям:

Этот фильм точно надо увидеть. Это не просто спортивная картина — это история о том, как человек побеждает страх и свою слабость, как вера в себя вырастает в победу. Я переживала каждую минуту вместе с героями, и это чувство не отпускает даже после титров.

Напряжение держит до последней секунды. Финальные три секунды матча — момент, от которого по коже бегут мурашки. Спортивные сцены сняты так живо, что я почти слышен скрип кроссовок и шум трибун — эффект полного присутствия на площадке.

Реальная история очень красиво рассказана. Фильм показывает патриотизм и спортивный дух без пафоса, за это я уважаю создателей. Лента заслуженно полюбилась зрителям и стала одним из лидеров проката на тот период — и это не случайно.

Фото: Кадр из фильма «Движение вверх»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
У любви нет границ: как выглядит 48-летняя возлюбленная звезды «Руки вверх» Владислава Прохорова — а ему 27 лет У любви нет границ: как выглядит 48-летняя возлюбленная звезды «Руки вверх» Владислава Прохорова — а ему 27 лет Читать дальше 16 марта 2026
Прилучный, Кологривый и Минекаев отправляются в цирк: о чем будет новый фильм с советской атмосферой Прилучный, Кологривый и Минекаев отправляются в цирк: о чем будет новый фильм с советской атмосферой Читать дальше 16 марта 2026
Из МУРа в Донбасс: Каменская, Спасская и Григорий Мелехов окажутся в новой исторической драме — съемки начались Из МУРа в Донбасс: Каменская, Спасская и Григорий Мелехов окажутся в новой исторической драме — съемки начались Читать дальше 15 марта 2026
Меньшиков раскритиковал «Битву за битвой», зато выделил другого победителя премии «Оскар»: вот что советует посмотреть всем Меньшиков раскритиковал «Битву за битвой», зато выделил другого победителя премии «Оскар»: вот что советует посмотреть всем Читать дальше 19 марта 2026
Все с ума посходили по «Первому отделу»: я выбираю другой детектив НТВ и OKKO— сюжет не хуже и напоминает хиты СССР Все с ума посходили по «Первому отделу»: я выбираю другой детектив НТВ и OKKO— сюжет не хуже и напоминает хиты СССР Читать дальше 19 марта 2026
«Грузовички» вместо «Дьявол носит Prada 2»: почему майские новинки Голливуда сняли с проката в кинотеатрах России «Грузовички» вместо «Дьявол носит Prada 2»: почему майские новинки Голливуда сняли с проката в кинотеатрах России Читать дальше 19 марта 2026
«Финал потрясает»: этот исторический мини-сериал с Балуевым и Боярской должен посмотреть каждый «Финал потрясает»: этот исторический мини-сериал с Балуевым и Боярской должен посмотреть каждый Читать дальше 19 марта 2026
3 достойные замены «Первому отделу» — смотрятся на одном дыхании, хоть тут и нет Брагина 3 достойные замены «Первому отделу» — смотрятся на одном дыхании, хоть тут и нет Брагина Читать дальше 19 марта 2026
Не хуже «Ищейки» и «Спасской»: с удовольствием посмотрела этот 8-серийный сериал за вечер, пока жду выхода «Первого отдела» Не хуже «Ищейки» и «Спасской»: с удовольствием посмотрела этот 8-серийный сериал за вечер, пока жду выхода «Первого отдела» Читать дальше 18 марта 2026
