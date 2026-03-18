Влюбляет больше Брагина: этому фильму с Колесниковым уже 8 лет — с ума свести там может не только он

Актера Ивана Колесникова обожают многие, в том числе любовью зрителей является Юрий Брагин из «Первого отдела». Однако в фильмографии актера немало харизматичных ролей, в тои числе в культовом фильме «Движение вверх».

О чем фильм

Есть победы, которые меняют ход истории — победы духа, народа и всего мира. К таким относится знаменитая «трёхсекундная» победа сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была побеждена команда США, которую считали непобедимой.

Трудно было представить, что американскую сборную можно обыграть на Олимпиаде. Но советские баскетболисты сделали это — русские и грузины, украинцы и казахи, белорусы и литовцы.

Когда поражение равнялось поражению страны, и после теракта матчи прошли в напряжённой обстановке, главный тренер сборной готов был на всё, чтобы помочь игрокам сломать миф о непобедимости американцев. Он верил, что создал сильнейшую команду в мире, сначала вселил эту веру в своих подопечных, а затем — в зрителей по всему миру. Именно эта история и рассказывается в фильме

Душка Колесников, невероятный Машков и мотивация на 10 лет вперед

В спортивном фильме актер воплотил образ знаменитого советского форварда Александра Белова. В ленте его герой — ключевой игрок, забросивший победный бросок в последние три секунды финального матча Олимпиады-72 в Мюнхене. Машков сыграл Владимира Гаранжина, главного тренера баскетбольной сборной. Это жесткий и принципиальный человек, который все равно нравится зрителям: