Владимиру Машкову — 44, а Александру Голубеву всего 24: сколько лет было актерам «Ликвидации» на момент съемок?

Владимиру Машкову — 44, а Александру Голубеву всего 24: сколько лет было актерам «Ликвидации» на момент съемок?

16 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Ликвидация»

Киноленту до сих пор пересматривают не только взрослые, но и молодежь.

Вы когда-нибудь задумывались, почему «Ликвидация» так цепляет с первой серии? Атмосфера послевоенной Одессы, блестящий сценарий, харизма Давида Гоцмана в исполнении Владимира Машкова.

Но есть ещё одна причина — идеально собранный актёрский ансамбль. Каждый из них прожил свою роль, а возраст в момент съёмок добавил героям особую глубину. Давайте вспомним, сколько лет было актёрам, когда они создавали этих легендарных персонажей.

Владимир Машков — Давид Гоцман

Роль харизматичного, хитроумного и бескомпромиссного Гоцмана досталась Владимиру Машкову, которому тогда было 44 года. Интересно, что изначально на эту роль рассматривали Александра Балуева — более брутального и внешне близкого к сценарию. Но выбор в пользу Машкова сделал Гоцмана ярким и непредсказуемым.

Сергей Угрюмов — Виктор Платов

Контрразведчик Платов — один из самых загадочных персонажей. Его сыграл 36-летний Сергей Угрюмов. Молодой, но уже зрелый актёр, он привнёс в образ холодный расчёт и скрытую силу, сделав Платова настоящим стратегом команды Гоцмана.

Кадр из сериала «Ликвидация»

Виктор Супрун — Васька Соболь

Верный друг, готовый пожертвовать жизнью ради начальника, — Ваську Соболя сыграл 42-летний Виктор Супрун. Его энергия и харизма сделали персонажа одним из самых любимых у зрителей.

Борис Каморзин — Михаил Довжик

Старший оперуполномоченный Довжик, суровый, но надёжный, запомнился зрителям не меньше других. В 2007 году Борису Каморзину было 43 года. Его театральное прошлое и умение играть внутреннюю драму сделали героя невероятно убедительным.

Кадр из сериала «Ликвидация»

Фёдор Добронравов — Якименко

Фёдор Добронравов пришёл на съёмки «Ликвидации» уже узнаваемым по «Сватам», но именно образ старшего оперуполномоченного Якименко раскрыл актёра в новом амплуа. На тот момент ему было 46 лет.

Александр Голубев — Лёня Тишак

Самый молодой член команды Гоцмана. Александру Голубеву было всего 24 года, и «Ликвидация» стала для него настоящим прорывом после сериала «Курсанты».

Виктор Смирнов — Омельянчук

Начальник Одесского угрозыска, грозный и принципиальный Омельянчук, был сыгран Виктором Смирновым. На момент выхода сериала ему исполнилось 62 года, и жизненный опыт актёра чувствовался в каждой реплике, пишет «Горожанин о кино».

Возраст актёров «Ликвидации» во время съёмок

Актёр Персонаж Возраст
Владимир Машков Давид Гоцман 44 года
Сергей Угрюмов Виктор Платов 36 лет
Виктор Супрун Васька Соболь 42 года
Борис Каморзин Михаил Довжик 43 года
Фёдор Добронравов Якименко 46 лет
Александр Голубев Лёня Тишак 24 года
Виктор Смирнов Омельянчук 62 года

«Ликвидация» собрала на одной площадке людей разных поколений — от совсем молодых до маститых актёров, каждый из которых вложил в своего героя часть себя. Может, именно поэтому сериал до сих пор цитируют, пересматривают и любят.

Читайте также: Почему героиню «Ликвидации» звали именно Норой? «Это из Ибсена», — намекнула она.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
