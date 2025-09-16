Владимиру Машкову — 44, а Александру Голубеву всего 24: сколько лет было актерам «Ликвидации» на момент съемок?

Вы когда-нибудь задумывались, почему «Ликвидация» так цепляет с первой серии? Атмосфера послевоенной Одессы, блестящий сценарий, харизма Давида Гоцмана в исполнении Владимира Машкова.
Но есть ещё одна причина — идеально собранный актёрский ансамбль. Каждый из них прожил свою роль, а возраст в момент съёмок добавил героям особую глубину. Давайте вспомним, сколько лет было актёрам, когда они создавали этих легендарных персонажей.
Владимир Машков — Давид Гоцман
Роль харизматичного, хитроумного и бескомпромиссного Гоцмана досталась Владимиру Машкову, которому тогда было 44 года. Интересно, что изначально на эту роль рассматривали Александра Балуева — более брутального и внешне близкого к сценарию. Но выбор в пользу Машкова сделал Гоцмана ярким и непредсказуемым.
Сергей Угрюмов — Виктор Платов
Контрразведчик Платов — один из самых загадочных персонажей. Его сыграл 36-летний Сергей Угрюмов. Молодой, но уже зрелый актёр, он привнёс в образ холодный расчёт и скрытую силу, сделав Платова настоящим стратегом команды Гоцмана.
Виктор Супрун — Васька Соболь
Верный друг, готовый пожертвовать жизнью ради начальника, — Ваську Соболя сыграл 42-летний Виктор Супрун. Его энергия и харизма сделали персонажа одним из самых любимых у зрителей.
Борис Каморзин — Михаил Довжик
Старший оперуполномоченный Довжик, суровый, но надёжный, запомнился зрителям не меньше других. В 2007 году Борису Каморзину было 43 года. Его театральное прошлое и умение играть внутреннюю драму сделали героя невероятно убедительным.
Фёдор Добронравов — Якименко
Фёдор Добронравов пришёл на съёмки «Ликвидации» уже узнаваемым по «Сватам», но именно образ старшего оперуполномоченного Якименко раскрыл актёра в новом амплуа. На тот момент ему было 46 лет.
Александр Голубев — Лёня Тишак
Самый молодой член команды Гоцмана. Александру Голубеву было всего 24 года, и «Ликвидация» стала для него настоящим прорывом после сериала «Курсанты».
Виктор Смирнов — Омельянчук
Начальник Одесского угрозыска, грозный и принципиальный Омельянчук, был сыгран Виктором Смирновым. На момент выхода сериала ему исполнилось 62 года, и жизненный опыт актёра чувствовался в каждой реплике, пишет «Горожанин о кино».
«Ликвидация» собрала на одной площадке людей разных поколений — от совсем молодых до маститых актёров, каждый из которых вложил в своего героя часть себя. Может, именно поэтому сериал до сих пор цитируют, пересматривают и любят.
