Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня

Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня

28 сентября 2025 20:33
Кадр из фильма «Брат»

Он мог остаться поваром на судне, но стал культовым персонажем, которого полюбили миллионы.

В фильме Балабанова «Брат» у Данилы Багрова было немало колоритных встреч. Но именно эпизод с налётом на квартиру запомнился особой смесью случайности и криминальной напряжённости. Там мы увидели персонажа по кличке Утюг — его сыграл Владимир Лабецкий.

Улица, спорт и кино

Лабецкий родился в Ленинграде в 1966 году. Парень с Петроградской стороны, он с детства привык к уличной закалке, но поначалу выбрал не актёрскую, а вполне практичную профессию — выучился на повара и работал на рыболовецком судне.

Морская романтика быстро закончилась: семья требовала присутствия, и Владимир ушёл с флотилии. К середине 90-х он активно занимался спортом, выглядел крепким, подтянутым, и именно такой типаж и понадобился Балабанову.

Случайная встреча с судьбой

Как рассказывал сам Лабецкий, в кино он попал «через знакомых»: искали ребят фактурных, с уличной пластикой, без театрального пафоса. Так он и оказался в «Брате».

Его герой Утюг не произносит пафосных монологов, но создаёт атмосферу опасности — того самого дыхания криминального Петербурга, от которого не спрятаться. Для Лабецкого это была первая роль, и сразу — в культовом фильме.

После «Брата»

Лабецкий продолжил сниматься, но эпизодически. Основным делом стала не сцена, а бизнес. Тем не менее, он остался в памяти зрителей именно как Утюг — часть той живой ткани «Брата», где каждая деталь работает на атмосферу.

Актер не забывает и самого Балабанова: он был среди тех, кто пришёл проститься с режиссёром в Князь-Владимирский собор, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Что осталось

Сегодня Лабецкий не числится в числе звёзд, но и не потерян для киноманов. Его образ из «Брата» живёт рядом с образом Данилы Багрова — как напоминание о том, что культовое кино создаётся не только главными ролями, но и точными попаданиями в характер. И Утюг — именно такое попадание.

Ранее портал «Киноафиша» писал, за что убили Громова в «Брате 2».

Фото: Кадр из фильма «Брат»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Лютор, Ультрамен или Инженер? ИИ изучил злодеев нового «Супермена» и назвал самого сильного — рейтинг, который сложно оспорить Лютор, Ультрамен или Инженер? ИИ изучил злодеев нового «Супермена» и назвал самого сильного — рейтинг, который сложно оспорить Читать дальше 27 сентября 2025
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Читать дальше 26 сентября 2025
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Читать дальше 25 сентября 2025
Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го» Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го» Читать дальше 25 сентября 2025
Хотите правду? Легендарный «бумер» был не один: где теперь 5 машин из культового фильма и кто их выкупил Хотите правду? Легендарный «бумер» был не один: где теперь 5 машин из культового фильма и кто их выкупил Читать дальше 25 сентября 2025
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше