Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня

Он мог остаться поваром на судне, но стал культовым персонажем, которого полюбили миллионы.

В фильме Балабанова «Брат» у Данилы Багрова было немало колоритных встреч. Но именно эпизод с налётом на квартиру запомнился особой смесью случайности и криминальной напряжённости. Там мы увидели персонажа по кличке Утюг — его сыграл Владимир Лабецкий.

Улица, спорт и кино

Лабецкий родился в Ленинграде в 1966 году. Парень с Петроградской стороны, он с детства привык к уличной закалке, но поначалу выбрал не актёрскую, а вполне практичную профессию — выучился на повара и работал на рыболовецком судне.

Морская романтика быстро закончилась: семья требовала присутствия, и Владимир ушёл с флотилии. К середине 90-х он активно занимался спортом, выглядел крепким, подтянутым, и именно такой типаж и понадобился Балабанову.

Случайная встреча с судьбой

Как рассказывал сам Лабецкий, в кино он попал «через знакомых»: искали ребят фактурных, с уличной пластикой, без театрального пафоса. Так он и оказался в «Брате».

Его герой Утюг не произносит пафосных монологов, но создаёт атмосферу опасности — того самого дыхания криминального Петербурга, от которого не спрятаться. Для Лабецкого это была первая роль, и сразу — в культовом фильме.

После «Брата»

Лабецкий продолжил сниматься, но эпизодически. Основным делом стала не сцена, а бизнес. Тем не менее, он остался в памяти зрителей именно как Утюг — часть той живой ткани «Брата», где каждая деталь работает на атмосферу.

Актер не забывает и самого Балабанова: он был среди тех, кто пришёл проститься с режиссёром в Князь-Владимирский собор, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Что осталось

Сегодня Лабецкий не числится в числе звёзд, но и не потерян для киноманов. Его образ из «Брата» живёт рядом с образом Данилы Багрова — как напоминание о том, что культовое кино создаётся не только главными ролями, но и точными попаданиями в характер. И Утюг — именно такое попадание.

