Киноафиша Статьи 7 фильмов, которые 83-летний Скорсезе любит сильнее своих собственных: здесь и Феллинни, и малоизвестные шедевры

6 января 2026 20:33
Кадр из фильма «Красные башмачки», «Сказки туманной луны после дождя», «8 с половиной»

Эти киноленты его вдохновляли и продолжают вдохновлять.

Когда говорят о Мартине Скорсезе, чаще вспоминают «Таксиста» и «Славных парней». Но сам он любит говорить о другом — о тех фильмах, которые сформировали его взгляд, ритм, вкус и даже мировоззрение.

Это не просто его любимые картины. Это кирпичи, из которых построено всё его кино.

«Земляк»

Роберто Росселлини стал для маленького Марти первым потрясением. Чёрно-белая правда войны, показанная по телевизору в квартире на Квинсе, была для него откровением: кино может быть честным и уязвимым, без голливудского блеска.

«Земляк»

«Красные башмачки»

Фильм Пауэлла и Прессбургера он смотрит каждый год, как ритуал. Насыщенный цвет, трагедия балерины, растворённой в искусстве, и абсолютная власть сцены — это кино, которое живёт в его сердце. Не случайно Скорсезе лично участвовал в реставрации картины.

«Красные башмачки»

«Леопард»

У Висконти он увидел время как живую материю. «Леопард» — не просто эпос, а размышление о том, как старый мир уходит, оставляя после себя стиль, жесты и тоску. Эти мотивы просочились в его собственную «Эпоху невинности».

«Сказки туманной луны после дождя»

С Мидзогути для него началась Япония. История о крестьянах, сломанных мужскими амбициями, стала близка Скорсезе — его герои тоже часто платят за мечты разрушенными судьбами. Позже он курировал 4K-реставрацию фильма.

«Сказки туманной луны после дождя»

«Искатели»

Форд показал ему, что герой может быть пугающим. Итан Эдвардс — человек, не нашедший места ни среди «своих», ни среди «чужих». Именно этот образ стал одной из теней, из которых вырастет Трэвис Бикл в «Таксисте».

«2001 год: Космическая одиссея»

Кубрик заставил его иначе почувствовать кино: как музыку, как чистую форму. Не история, а опыт. Не сюжет, а погружение. Это ощущение потом отзовётся в монтажных ритмах «Злых улиц» и воздушности «Эпохи невинности».

«8 с половиной»

Феллини для него — бог кино. «8½» стал инструкцией, как превращать творческий кризис в искусство. Скорсезе возвращался к нему каждый раз, когда мир давил успехом, ожиданиями и шумом.

«8 с половиной»

Эти фильмы — не список рекомендаций. Это ДНК Скорсезе. Каждая лента — кирпич в его внутренней библиотеке, откуда он до сих пор достает свет, ритм и смелость для своего кино, пишет ОККО.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 6 фильмов, за которые ДиКаприо был достоин «Оскара» еще до «Выжившего». А еще мы рассказывали о съемках новой гангстерской драмы Скорсезе.

Фото: Кадр из фильма «Красные башмачки», «Сказки туманной луны после дождя», «8 с половиной», «Земляк»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
