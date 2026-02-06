Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?

Даю свои 6 из 10. А то и 6,5.

Долго сопротивлялась, пролистывала, специально не видела, но сдалась. Включила «Белоснежку» 2025 года почти из спортивного интереса. Когда у фильма 1,7 из 10 на IMDb и больше 120 тысяч оценок, ждешь катастрофу, но любопытство победило: хотелось понять, что там такого «ужасного» на экране.

Что на самом деле сняли

Это музыкальное фэнтези Марка Уэбба по сценарию Эрин Крессиды Уилсон, ремейк классики 1937 года. Белоснежку сыграла Рэйчел Зеглер, Злую королеву — Галь Гадот (боже, какая же она красивая!). История знакомая: мачеха, изгнание, гномы и борьба за королевство, только вместо принца — разбойник Джонатан в исполнении Эндрю Бернапа.

Картинка дорогая — и неудивительно: бюджет оценивают в 240–270 млн долларов. Костюмы роскошные, декорации сказочные, гномы получились милыми. Да, много песен, но это же диснеевская сказка. По настроению фильм напомнил мой любимый фильм «Зачарованная» с Эми Адамс — ту самую легкую историю, где наивность часть жанра.

Почему такой скандал

Критики хвалили Зеглер, но ругали сценарий, игру Гадот и «отход от оригинала». В сети фильм откровенно топили: более 90% отзывов на IMDb — минимальные оценки, сервис даже пометил страницу из-за подозрений на ревью-бомбинг. При сборах 205,7 млн долларов проект считают провалом.

А у меня другое ощущение. Это не великое кино и не новая классика. Но как семейная сказка на вечер — вполне работает. Я бы дала 6 из 10. Не поняла только, чего от сказки ждали люди, ставившие единицы. Иногда сказке достаточно быть просто сказкой.