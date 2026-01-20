Меню
Киноафиша Статьи Включила самый длинный турецкий сериал — кстати, это не «Великолепный век»: если не ставить на паузу, то можно на месяц выпасть из жизни

Включила самый длинный турецкий сериал — кстати, это не «Великолепный век»: если не ставить на паузу, то можно на месяц выпасть из жизни

20 января 2026 07:00
Кадр из сериала «Элиф»

У проекта огромное количество серий.

Сериал «Великолепный век» состоял из 139 эпизодов. Каждая серия длилась не меньше полутора часов. Чтобы полностью погрузиться в историю султана Сулеймана, зрителям требовалось немало времени и терпения.

Такой внушительный хронометраж долгое время был визитной карточкой турецких драм. Только в последнее время продюсеры стали чаще снимать мини-сериалы.

Раньше же в приоритете были исключительно проекты-долгожители, рассчитанные на многие сезоны. И среди них есть настоящие рекордсмены по количеству серий.

Сериал «Элиф»

Абсолютным рекордсменом стал сериал «Элиф». Он состоит из 650 часовых эпизодов. Если смотреть его без остановки, потребуется больше месяца — 27 полных дней.

Сюжет рассказывает историю шестилетней девочки. В её судьбу оказываются втянуты многие взрослые. Отчим планирует продать ребёнка, чтобы расплатиться с долгами. Мать, не справляясь с обязанностями, просто сбегает, оставив дочь своей подруге.

Эта женщина работает горничной в богатом доме. Она договаривается с хозяевами, чтобы девочка осталась жить с ней в особняке под присмотром. При этом никто не знает главного секрета: старший сын этих богачей — биологический отец малышки.

Кадр из сериала «Элиф»

Другие длинные сериалы

Другие сериалы также поражают своей продолжительностью. Хотя они и не дотягивают до рекорда «Элифа», их хронометраж всё равно впечатляет. Например, история «Ты назови» о паре, которая вступила в фиктивный брак, а затем полюбила по-настоящему. Зрители следили за их отношениями в 397 эпизодах.

Ещё один пример — популярная драма «Ветреный». Она выходила три года, всего было снято 206 серий. Даже преданные поклонники этой любовной истории иногда отмечали, что сюжет растянут. Многие признавались, что перематывали по двадцать-тридцать минут в каждой серии, чтобы добраться до самого интересного.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Элиф»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
