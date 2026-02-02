Меню
Включила «Под землей» и едва вытерпела первые 60 минут: но к финалу меня затянуло так, что жду следующую серию

2 февраля 2026 21:02
Кадр из сериала «Под землей»

Турецкая новинка стартовала бодро, хоть и не без минусов.

Я посмотрела первую серию турецкого сериала «Под землей» — и поймала себя на неожиданной мысли: мне понравилось. Не сразу и не без раздражения, но к финалу эпизода сериал сумел выстроить интригу, из-за которой хочется дождаться продолжения. Хотя странных решений здесь пока хватает.

Слишком много шока в начале

Первая половина серии выглядит как испытание на терпение. Зрителя без подготовки погружают в череду жестких, тревожных и откровенно шокирующих сцен. Они идут плотным потоком, почти не объясняясь, и поначалу кажется, что сериал намеренно запутывает, не давая опоры ни в персонажах, ни в сюжете. В эти полсерии сложно эмоционально включиться — остается только переждать.

Когда история наконец собирается

Переломный момент наступает с возвращением главного героя из тюрьмы. С этого места повествование становится гораздо яснее, а происходящее — логичнее. Внезапно понимаешь, что хаотичное начало было попыткой рассказать предысторию, пусть и слишком резкой подачей. После этого сериал выдыхает и начинает работать как цельная драма.

Хайдар Али — герой без права на покой

Хайдар Али хотел отомстить за свою семью, а погрузился в работу секретного отдела по борьбе с наркотиками. Ему пришлось отсидеть несколько лет в тюрьме, чтобы влиться как агенту в группировку.

Но после выхода на свободу его ждал шок — бывшая невеста теперь жена его врага, а сам он с головой погряз в чужих интригах.

Каст как отдельный плюс

Кадр из сериала «Под землей»

Сильной стороной сериала сразу становится актерский состав. Здесь много узнаваемых лиц и очень выразительные женские роли. Главный герой знаком зрителям по сериалу «Безграничная любовь» — и здесь он снова играет надломленного, мрачного мужчину с тяжелой судьбой. Образ знакомый, но пока работает.

Итог первого эпизода

«Под землёй» стартует тяжело и местами отталкивающе, но к концу первой серии находит ритм и драматургический фокус. Это не легкий сериал и не история для фонового просмотра. У него много шероховатостей, но потенциал чувствуется. Я жду следующую серию — и для старта это, пожалуй, главный комплимент.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Под землей»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
