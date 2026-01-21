Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина

На этой неделе стартовал долгожданный приквел «Игры престолов» — сериал «Рыцарь Семи Королевств». Однако премьера оказалась омрачена скандалом.

Первый эпизод в целом встретили хорошо, но одна конкретная сцена вызвала бурную реакцию. Она оказалась настолько неоднозначной, что некоторые зрители сразу же выключили сериал, отказавшись смотреть дальше.

Скандальная сцена в сериале «Рыцарь семи королевств»

В начале сериала юный рыцарь Дункан скорбит по своему погибшему наставнику. Несмотря на бедность и неопытность, он решает участвовать в турнире.

В этот момент звучит знакомая всем тема из «Игры престолов». Музыка нарастает, подводя зрителя к кульминации.

Но вместо эпического кадра сцена резко переключается на откровенный и детализированный эпизод, где Дункан справляет нужду. Акт дефекации стал для многих настоящим шоком.

Авторы о сцене в сериале

Автор книг и продюсер сериала Джордж Р.Р. Мартин в интервью признался, что эта сцена стала и для него неожиданностью.

«Мои герои, конечно, тоже ходят в туалет, но я обычно не описываю это так подробно. Однако шоураннеру Айре Паркеру эта идея почему-то приглянулась», — сказал Мартин.

Сам Паркер объяснил, что его цель не была в том, чтобы проявить неуважение к книгам. Этим моментом он хотел подчеркнуть, что Дункан пока ещё не настоящий герой. И от мысли о предстоящем турнире у него просто скрутило живот.

«Он просто нахальный парень с нервным желудком», — так режиссёр описал свою задумку.

Несмотря на спорный эпизод, старт сериала в целом оценили положительно. На сайте Metacritic у «Рыцаря Семи Королевств» 75 баллов из 100 от критиков.

