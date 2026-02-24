Включила и уже не смогла отлипнуть от экрана: новый сериал 2026 года скрыл не только убийцу, но и жертву — такого я еще не видела

Amazon Prime Video в феврале выпустил одну из самых главных новинок 2026 года в жанре триллер — сериал «56 дней». Я специально не читала спойлеры, чтобы не испортить впечатление от просмотра. И потому за 8 серий я прокатилась на эмоциональных качелях множество раз!

И сейчас я расскажу, почему вам стоит обратить внимание на эту новинку. Возможно, этот проект станет одним из лучших в жанре триллер за 2026 год!

Сюжет сериала «56 дней»

Все начинается с банальной истории знакомства парочки в супермаркете. Симпатичный и одинокий парень Оливер приглашает на свидание эффектную девушку Сиару. Между молодыми людьми сразу устанавливается взаимное притяжение, которое быстро переходит в интимную связь.

Но сериал не зря называется «56 дней». События ведутся в двух временных отрезках — с момента знакомства и спустя 56 дней. Именно в этот день полиция вскрывает квартиру Оливера и находит в ванной труп. Но вот одна проблема — тело невозможно опознать.

Оно находится в ванной, заполненной какой-то жидкостью. Практически голый скелет, без каких-либо опознавательных признаков. Невозможно даже понять, мужчина это или женщина.

И с этого момента зритель погружается в историю безумной любви, уже зная, что спустя 56 дней все закончится убийством. Вот только кто жертва?

Свежий взгляд на обычное убийство

Не знаю, есть ли еще подобные истории, ведь я не особо люблю жанры триллер и детектив. Поэтому для меня эта история стала глотком свежего воздуха. Еще бы — двойная интрига! Неизвестен не только убийца, но даже жертва…

Но эта история даже не про расследование, а про отношения. Больные, тревожные, наполненные звоночками и красными флагами, при виде которых интуиция кричит «Беги!». Но оба героя продолжают идти к финалу, который совершенно точно приведет к гибели.

Главные герои, Сиара и Оливер, будто не хотят замечать банальные признаки того, что все развивается ненормально. Опасно. Причина проста — они оба не те, за кого себя выдают. Оба скрывают секреты, которые могут стоить им жизни. И оба готовы играть в эту игру до конца.

Мое впечатление от сериала

Еще раз напомню, что я не читала никакие спойлеры вообще. Поэтому просмотр сериала «56 дней» превратился для меня в увлекательное приключение на эмоциональных качелях.

Половину сериала я провела в тяжелом, тревожном напряжении. Я не особо люблю истории больной любви, а тут уже сразу было понятно, что кто-то кого-то убьет. Поэтому смотреть за развитием отношений было невероятно сложно.

Сначала я винила его, потому ее, потом снова его. Постепенно, серия за серией, расследование открывало новые и еще более тревожные детали их отношений. И Сиаре и Оливеру будто бы нечего терять, а потому они оба с головой окунулись в эту порочную, напряженную страсть.

Предупреждаю заранее: личность жертвы станет известна не в первых сериях. И даже не в середине сериала. Чуть раньше, чем станет известно имя убийцы. Поэтому не ждите быстрых разгадок — сериал намеренно будет водить вас за нос и запутывать еще больше.

Подвожу итог

Хоть критики не слишком высоко оценили сериал «56 дней», я бы поставила ему 10 из 10. Красивые актеры, невероятная химия между ними, увлекательный сюжет и идеальная интрига — все сошлось!