Включила и уже не смогла отлипнуть от экрана: новый сериал 2026 года скрыл не только убийцу, но и жертву — такого я еще не видела

24 февраля 2026 08:56
Кадр из сериала «56 дней»

Вышел 18 февраля, а уже успел наделать много шума.

Amazon Prime Video в феврале выпустил одну из самых главных новинок 2026 года в жанре триллер — сериал «56 дней». Я специально не читала спойлеры, чтобы не испортить впечатление от просмотра. И потому за 8 серий я прокатилась на эмоциональных качелях множество раз!

И сейчас я расскажу, почему вам стоит обратить внимание на эту новинку. Возможно, этот проект станет одним из лучших в жанре триллер за 2026 год!

Сюжет сериала «56 дней»

Кадр из сериала «56 дней»

Все начинается с банальной истории знакомства парочки в супермаркете. Симпатичный и одинокий парень Оливер приглашает на свидание эффектную девушку Сиару. Между молодыми людьми сразу устанавливается взаимное притяжение, которое быстро переходит в интимную связь.

Но сериал не зря называется «56 дней». События ведутся в двух временных отрезках — с момента знакомства и спустя 56 дней. Именно в этот день полиция вскрывает квартиру Оливера и находит в ванной труп. Но вот одна проблема — тело невозможно опознать.

Оно находится в ванной, заполненной какой-то жидкостью. Практически голый скелет, без каких-либо опознавательных признаков. Невозможно даже понять, мужчина это или женщина.

И с этого момента зритель погружается в историю безумной любви, уже зная, что спустя 56 дней все закончится убийством. Вот только кто жертва?

Свежий взгляд на обычное убийство

Кадр из сериала «56 дней»

Не знаю, есть ли еще подобные истории, ведь я не особо люблю жанры триллер и детектив. Поэтому для меня эта история стала глотком свежего воздуха. Еще бы — двойная интрига! Неизвестен не только убийца, но даже жертва…

Но эта история даже не про расследование, а про отношения. Больные, тревожные, наполненные звоночками и красными флагами, при виде которых интуиция кричит «Беги!». Но оба героя продолжают идти к финалу, который совершенно точно приведет к гибели.

Главные герои, Сиара и Оливер, будто не хотят замечать банальные признаки того, что все развивается ненормально. Опасно. Причина проста — они оба не те, за кого себя выдают. Оба скрывают секреты, которые могут стоить им жизни. И оба готовы играть в эту игру до конца.

Мое впечатление от сериала

Кадр из сериала «56 дней»

Еще раз напомню, что я не читала никакие спойлеры вообще. Поэтому просмотр сериала «56 дней» превратился для меня в увлекательное приключение на эмоциональных качелях.

Половину сериала я провела в тяжелом, тревожном напряжении. Я не особо люблю истории больной любви, а тут уже сразу было понятно, что кто-то кого-то убьет. Поэтому смотреть за развитием отношений было невероятно сложно.

Сначала я винила его, потому ее, потом снова его. Постепенно, серия за серией, расследование открывало новые и еще более тревожные детали их отношений. И Сиаре и Оливеру будто бы нечего терять, а потому они оба с головой окунулись в эту порочную, напряженную страсть.

Предупреждаю заранее: личность жертвы станет известна не в первых сериях. И даже не в середине сериала. Чуть раньше, чем станет известно имя убийцы. Поэтому не ждите быстрых разгадок — сериал намеренно будет водить вас за нос и запутывать еще больше.

Подвожу итог

Хоть критики не слишком высоко оценили сериал «56 дней», я бы поставила ему 10 из 10. Красивые актеры, невероятная химия между ними, увлекательный сюжет и идеальная интрига — все сошлось!

Фото: Кадр из сериала «56 дней»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
