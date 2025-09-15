«Включил случайно — и подсел»: запишите в календарь даты выхода 8, 9 и 10 серий «Баранкиных и камней силы»

Финал уже близко и кульминация тоже.

Фантастическая комедия «Баранкины и камни силы» неожиданно ворвалась в сентябрьскую линейку премьер и моментально обрела преданных поклонников. На стыке ситкома и супергеройского жанра сериал нашёл свою нишу: зрители хвалят лёгкий юмор, атмосферу Петербурга и харизматичную Юлию Топольницкую в роли Варвары из XIX века.

Кажется, никто не ждал, что российский проект о семье таксистов с магическими силами станет обсуждаемым хитом сезона, но именно это и произошло.

Когда ждать новые эпизоды

Фанаты уже отметили, что середина сезона прошла на одном дыхании, а теперь все взгляды прикованы к финалу. Кинопоиск объявил даты выхода последних серий первого сезона:

Серия Дата выхода Сезон 1, Серия 8 18 сентября 2025 Сезон 1, Серия 9 25 сентября 2025 Сезон 1, Серия 10 2 октября 2025

Отзывы зрителей

На форумах зрители пишут: «Включил случайно — и подсел», «Редко смеюсь над нашими сериалами, а тут получилось». Многие отмечают, что проект идёт своим путём: это не копия западных супергеройских франшиз, а скорее ироничная история о том, как обычная российская семья справляется с дарами и проблемами.

Осенний феномен

В то время как крупные премьеры часто выглядят тяжеловесно, «Баранкины и камни силы» дают зрителям именно то, что нужно: лёгкий сюжет с магическим уклоном и героями, которых легко полюбить.

Осенью 2025-го сериал стал для фанатов своеобразным «комфорт-смотром», а финальные серии обещают добавить интриги и довести семейную историю до кульминации. Вопрос теперь только один: продлят ли Баранкиных на второй сезон?

